Hija trans de Camilo Sesto se compara con Milla Jovovich y redes sociales explotan

Madrid, España.- Desde hace bastante tiempo, el antes conocido como Camilo Blanes, único hijo y heredero universal de Camilo Sesto ha estado compartiendo diversas fotografías a través de sus redes sociales en las que ha dejado ver cómo su salud se ha ido deteriorando debido al frecuente consumo de sustancias ilegales; así como también ha sido notable que su dentadura se ha estado pudriendo, mientras que la antes fastuosa mansión del cantante se ha ido convirtiendo en un basurero.

Según algunos reportes, ‘Camilín’, como solían llamarlo sus padres de manera cariñosa, suele hacer grandes fiestas en su hogar, donde las sustancias ilegales se encuentran a la orden del día, mientras que los hurtos al legado de Sesto son frecuentes, ya que, incluso existe una denuncia penal en la que se ha señalado que algunos invitados se han llevado algunos objetos invaluables que alguna vez pertenecieron al cantante de Perdóname.

Hija trans de Camilo Sesto comparte imagen comparativa con Milla Jovovich

Es en el medio de todo esto en el que Blanes, ahora autodenominado como ‘Sheila Devil’ se destapó como una mujer trans, al eliminar todas sus fotografías como hombre, para comenzar a compartir fotos de él utilizando una peluca, ya sea de color negra o pelirroja, así como también suele aparecer vestido de mujer; sin embargo, tiende a modificar las imágenes con una gran cantidad de filtros para que su apariencia luzca aún más femenina y cuidada de lo que realmente es.

Con todo lo antes mencionado bajo contexto, durante la jornada del pasado miércoles 16 de octubre, ‘Sheila Devil’ compartió una nueva selfie, solo que ésta tenía la añadidura de una imagen de la actriz y supmermodelo de origen ruso, Milla Jovovich, quien es famosa por sus roles en la franquicia de Resident Evil y El Quinto Elemento, de hecho, la imagen que Blanes colocó en su publicación pertenece precisamente al último filme mencionado.

Hija trans de Camilo Sesto se compara con Milla Jovovich

Si bien, ‘Sheila’ mencionó directamente que se parecía a Milla, la gente lo percibió así, por lo que las burlas hacia el también cantante no dejaron de aparecer en la sección de comentarios con comentarios como: “’Sheila, no ves que se ríen de ti preciosa, ponte bien. Recupérate”, “La Bella y la Bestia… no diré cual es cuál”, “Como dos gotas de agua”, “Separadas al nacer”, “Pero ella si tiene dientes”, "Milla Jovovich después de ser quemada en Juana de Arco”.

