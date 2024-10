Liam Payne: Filtran FUERTES IMÁGENES del cuerpo sin vida del One Direction tras su caída

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Desgraciadamente, Liam Payne a sus 31 años de edad falleció trágicamente después de haber caído de un tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires, Argentina. Aunque se dice que el actuar del equipo del hotel fue rápido y se cubrió casi de inmediato el cuerpo, en redes sociales se han filtrado fuertes imágenes del que se dice es el cuerpo sin vida del querido y afamado exintegrante de la boy band estadounidense, One Direction.

El mundo del espectáculo quedó en shock, después de que medios argentinos afirmaron que el intérprete de temas como Whats Make You Beautiful había perdido la vida tras caer del balcón de su habitación de hotel, que se encontraba en el tercer piso, aproximadamente 14 metros de altura. Minutos antes del deceso, el padre de familia había compartido una foto y un video en su cuenta de Snapchat, lo que hacía más difícil de asimilar la noticia.

Por desgracia, la noticia resultó ser verdadera y miles de las fans argentinas del cantante estadounidense se dirigieron al hotel donde ocurrió la tragedia para rendirle homenaje, llevándole flores, colocando velas y cartas de despedidas, demostrando su gran cariño y la devastación. Ante esto, salieron a la luz fotografías en las que se puede ver una gran carpa roja, la cual supuestamente era lo que cubría el cuerpo del joven, para que su cadáver no quedara expuesto.

Pero, tal parece que antes de que todo el equipo cubriera el cuerpo del intérprete de For You, tema al lado de Rita Ora, se alcanzaron a tomar un par de imágenes de este sin vida, y a través del medio TMZ se filtraron un par, señalando que tenían varias. En dichas fotos se puede ver únicamente un brazo y el torso de Payne, mientras que se encuentra inerte en el suelo, cuidando de que su rostro no saliera a cuadro.

Aunque el rostro del excolega de Zyan Malik y Harry Styles no se ve en las fotografías, el enfoque de la cámara es hacía los tatuajes en el torso y en el brazo, declarando que son los mismos que porta Liam y que se puede ver en anteriores fotografías del reconocido cantante. El público no recibió de buena forma esta filtración, dado a que de inmediato comenzaron a pedir respeto por el joven y su memoria ahora que no podía salir a defenderse.

TMZ comparte fotos del cuerpo sin vida de Liam. X @CulturaPop

Fuente: Tribuna del Yaqui