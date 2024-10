Luto en 'Ventaneando': Pati Chapoy anuncia trágica muerte en TV Azteca y filtra estremecedor VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pati Chapoy y el elenco de Ventaneando en TV Azteca se visten de luto al lamentar la muerte del famoso cantante británico y exintegrante de One Direction Liam Payne, quien este miércoles perdió la vida luego de caer desde el balcón de su habitación ubicada en el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. La causa de muerte fue politraumatismo debido a la caída. Según se sabe, el artista de 31 años había estado consumiendo estupefacientes antes de su fallecimiento, ya que en la habitación se encontraron varias pruebas.

Liam Payne (QEPD)

"Hoy con una muy lamentable noticia del día de ayer, la muerte del joven inglés Liam Payne", anunció Pati Chapoy visiblemente afectada. En el programa de espectáculos se encargaron de recordar la carrera artística del cantante, tanto como solista como cuando formó parte de una de las boy bands más famosas de todos los tiempos, One Direction. También compartieron la llamada a servicios de emergencia que hicieron los encargados del hotel donde murió antes de su caída y su última entrevista en el programa.

"Este joven, Liam, formó parte del grupo británico One Direction. Tenía 31 años", anunció Pati Chapoy. "Falleció muy muy joven", agregó Linet Puente, sin embargo, Pati no tardó ni un segundo en refutar sus palabras, diciendo que no fue que perdió la vida, sino que él se la habría quitado: "No, se mató... se mató luego de haber ingerido alcohol, droga y es un tema muy recurrente en jóvenes que no saben manejar el éxito que han tenido", sostuvo la periodista de espectáculos.

El hotel donde murió Liam Payne

Aunque aún se intentan reconstruir los hechos de cómo sucedió su muerte, lo que se sabe hasta ahora es que el joven había presentado una actitud "agresiva" y que probablemente estaba "bajo los efectos del alcohol y/o drogas" previo a su muerte, pues había múltiples destrozos en el cuarto de hotel donde se hospedaba. Personal del lugar incluso alertó al 911 sobre este comportamiento, pues temían que "pusiera en riesgo la vida". Cuando acudieron elementos de emergencia, el cantante ya había perdido la vida.

En Ventaneando también mostraron algunas imágenes y videos que Payne publicó en su cuenta de Snapchat antes de morir. Algunas incluso se siguieron publicando después de su muerte, lo que hace a algunos especular que este material había sido programado por su equipo antes de la tragedia. Payne estaba acompañado de su actual pareja, Kate Cassidy, aunque ella se fue de Argentina dos días antes de su muerte. Las causas y circunstancias del deceso siguen bajo investigación.

Pati Chapoy decidió enviar un contundente mensaje al público, suplicando que cuiden su salud mental: "Muy lamentablemente suele suceder que cuando inician el camino de un éxito popular, como en el caso de One Direction, no atienden algo que es muy importante que es la salud mental y empiezan con una espiral de ansiedad y desesperación por continuar con ese éxito que la única forma que tienen para calmar un poco toda la bola de sentimientos que traen empiezan a beber y con al droga y empieza una insatisfacción que no tiene fin".

Finalmente, mostraron la última entrevista que le dio al programa de espectáculos. Hace 4 años, presentando su sencillo Midnight en plena pandemia, el cantante relató para Ventaneando vía Zoom que llevaba tiempo sin ver a su hijo Bear, quien hoy tiene 7 años. El artista argumentó que el pequeño vive con su mamá, su expareja Cheryl Cole, por lo que había sido complicado no verlo. También expresó su amor por México y reflexionó sobre lo mucho que cambió su vida cuando apenas tenía 17 años y empezó su carrera musical. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna