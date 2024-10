Muere exconductor de TV Azteca y filtran su última voluntad; impacta su brutal causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo, incluido TV Azteca, se encuentra de nueva cuenta de luto debido a que la mañana de este jueves 17 de octubre se confirmó la muerte de un querido conductor. Tras darse a conocer esta lamentable noticia, diversos famosos se han unido a la pena y han enviado emotivos mensajes de despedida. Además de que dos íntimos amigos filtraron cuál era su última voluntad.

Se trata del fallecimiento de Kompa Yaso, un comediante mexicano cuyo nombre real era Eleazar del Valle, quien se dio a conocer por su humor negro y sus participaciones en programas como Chisme No Like, que se llegó a transmitir en la empresa del Ajusco, y el reality Tengo talento, mucho talento, que se transmitía por la cadena Estrella TV.

Kompa Yaso formó parte de Chisme no Like cuando se transmitía por TV Azteca copia

El cómico originario de Hidalgo falleció después de haber sido internado en un hospital debido a la necesidad urgente de un trasplante El comediante había estado luchando contra problemas de salud desde hace algún tiempo. En 2022, se reveló que sufría de insuficiencia renal, lo que deterioró su estado progresivamente. Recientemente, su condición empeoró, llevándolo a ser hospitalizado y colocado en coma inducido mientras esperaba un trasplante que nunca llegó.

Como era de esperarse, este mismo jueves los conductores de Chisme No Like organizaron un homenaje para el querido Kompa Yaso, de quien se despidieron con un querido homenaje: "En el estudio se siente el silencio, el frío. Esta mañana triste donde recibimos la mala noticia de que el Kompa Yaso, nuestro Kompa Yaso, nuestro compañero de Chisme No Like...", dijo Javier Ceriani para despedirse de su colega.

Además de que el argentino recordó que este conductor lo reemplazó cuando él se fue a concursar en el reality Survivor México, de TV Azteca. "Fue parte de nuestra historia, fue mi remplazo cuando yo estaba en Survivor y nos hemos reído mucho, nos hemos divertido mucho".

Por su parte, Elisabeth Beristáin mencionó que el último deseo que tenía 'El Kompa Yaso' era regresar a trabajar a Chisme no Like, sin embargo, su delicada condición de salud jamás se lo permitió. Cabe resaltar que además de hablar de su salud, tanto Elisa como Javier en varias ocasiones repitieron que el comediante usaba sustancias prohibidas con frecuencia y que sus problemas de salud se derivaron se sus adicciones.

Fuente: Tribuna