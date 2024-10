Muerte en TV Azteca: Asesinan a tiros a exconductor de Televisa y filtran noticia en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien estuvo en la cárcel durante un año y medio a principios de los 2000, aparece en Ventaneando y hace tremendas confesiones. Se trata de Mario Bezares, quien luego de años de mala fama y rumores tras estar preso luego de ser señalado como presunto sospechoso del asesinato del exconductor de Televisa Paco Stanley en 1999, ahora es uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana.

Como se recordará, Bezares empezó trabajando en programas de Televisa con Paco, sin embargo, se cambiaron a TV Azteca para hacer Una Tras Otra en 1999, año en el que Stanley fue asesinado a balazos en su camioneta cuando los dos salían de comer de un restaurante. Mario sobrevivió ileso, sin embargo, acabó siendo acusado y estuvo preso un año y medio hasta que lo liberaron tras comprobarse su inocencia en 2001.

Paco Stanley (QEPD) y Mario Bezares

El creador de 'El Gallinazo' ganó este año la segunda temporada de La Casa de los Famosos de Televisa, volviéndose un personaje mediático. Y en entrevista para el programa de Pati Chapoy, Mario hizo inesperadas revelaciones a 25 años del trágico asesinato de Paco Stanley. Y es que el conductor fue padrino de la develación de la placa por los 23 años de la obra de teatro Defendiendo al Cavernícola y ahí se encontró con al prensa.

El presentador regiomontano fue cuestionado sobre su reencuentro con Paul Stanley, hijo de Paco, en el reality show. Contundente, no descartó reencontrarse con Paul pero ahora sin la presencia de las cámaras: "Simplemente volvemos a la normalidad. Conocerlo bien a su familia y a su hija preciosa Victoria, creo que nos tenemos que volver a reencontrar", señaló. Por otro lado, descartó que ya no volvió a tener contacto con el hijo mayor de Paco, Francisco Stanley Pedroza: "No lo he visto, no tengo porqué buscarlo. el señor tiene su vida, yo tengo mi vida y punto", señaló.

Paul y Francisco Stanley

Mario también confirmó que sus abogados siguen adelante con su demanda contra la plataforma que transmitió la serie que aborda el crimen de Paco ¿Quién lo mató?, pues asegura que daña su imagen y no se apega a la realidad. "Están los abogados viendo eso, eso no te puedo contestar porque ellos son de acuerdo a leyes y demás", mencionó. Finalmente, defendió a su esposa Brenda Bezares contra las críticas, pues hay muchos que aseguran que intenta eclipsar su fama: "Si están enfadados que porque mi mujer me quita foco, mi mujer no se separará de mí jamás", concluyó.

Momento a partir del minuto 23:58 del video:

Fuente: Tribuna