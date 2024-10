No se pudo despedir: Kompa Yaso falleció y su hermana revela sus últimos momentos de vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Alicia del Valle, hermana del Kompa Yaso, a pocas horas de que lamentablemente falleciera la exestrella de Televisa, brindó una entrevista en la que sin saberlo, narró los últimos momentos de vida del presentador Noches Con Platanito, señalando que estaban ella y su hija en el hogar del comediante cuando pasó la tragedia, aunque no se pudieron despedir, pues perdió el conocimiento y jamás despertó.

Hace un par de días, Ximena Santamaría, sobrina del comediante, confesó en una entrevista que su tío desgraciadamente sufrió una fuerte caída a causa de un accidente cerebrovascular, derivado precisamente de sus problemas renales, por lo que los médicos decidieron intubarlo e inducirlo a un coma: "Al parecer, tuvo un evento cerebrovascular. Ahorita él está intubado, sedado. Estamos esperando que no haya algún daño cerebral. Tiene dos medicamentos, lo tienen dormido ahorita. Esperamos que se les pueda ir retirando y ver cómo despierta".

El pasado miércoles 16 de octubre le retiraron los medicamentos que lo mantenían en el coma, esperando a que reaccionara y descubrir que tipo de daños sufrió ante el mencionado accidente, y si estos eran reversibles o permanentes. Desgraciadamente su hermana, en una entrevista para De Primera Mano, señaló que pese a que sí le fue retirado el medicamente no pudieron extubarlo ya que todavía no había una reacción por parte del hoy difunto.

Alicia mencionó que el exconductor de Chisme No Like antes de ser hospitalizado estaba en su hogar, en donde lo acompañaban tanto ella como su hija, pero cuando este se encontraba en el baño, de la nada escucharon un golpe y fueron a revisar que pasaba, y al verlo tirado en el suelo le llamaron rápido a una ambulancia. Desgraciadamente, aunque estaba rodeado de sus seres amados, no pudo decirles adiós a ninguno, pues tras perder el conocimiento en su hogar, jamás pudo despertar, falleciendo en el nosocomio.

Afirman que Eleazar del Valle, nombre real del participante de programas como Guerra de Chistes, estaba luchando fervientemente para salvar su vida ante la falla renal que padecía, y por la cual estuvo esperando un trasplante desde finales del año 2023. Sus últimos meses de vida los pasó entrando y saliendo de hospitales, donde le eran realizadas sus hemodiálisis y sin trabajo, pues su enfermedad no se lo permitía.

