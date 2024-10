"Perdí un hermano": Louis Tomlinson reacciona con devastador mensaje a muerte de Liam Payne

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Tras 24 horas del terrible anuncio sobre la inesperada muerte del querido cantante británico, Liam Payne, su excompañero de banda y uno de sus mejores amigos, Louis Tomlinson, acaba de emplear sus redes sociales para compartir el devastador mensaje con el que se ha despedido del joven con el que creció dentro de la industria de la música, reaccionando desgarrado a lo sucedido, asegurando que "perdí a mi hermano".

La frase que "la vida se va en un instante" se ha viralizado en redes sociales, después de que se confirmara que mientras estaba de vacaciones en Buenos Aires, Argentina, Payne perdió la vida de manera inesperada tras caer del balcón de su habitación de hotel, que se encontraba ubicada en un tercer piso, alrededor de 14 metros sobre el suelo. El informe forense que se reveló, específica que su muerte fue a causa de un "politraumatismo craneal que le provocó una hemorragia interna y externa".

Inmediatamente, miles de fans del creador de temas como For You, al lado de Rita Ora, se pronunciaron devastados y en shock ante la terrible noticia, pues sumado a la tragedia de su caída, se ha dicho que sería a causa de estar intoxicado con drogas y alcohol. Pero, mientras que fans lloraban su muerte, ninguno de los excompañeros de One Direction de Payne se hicieron presentes ante la partida del cantante británico.

Ahora, eso ha cambiado, pues mediante su cuenta de Instagram, el primero en salir a hablar del tema ha sido Louis, quien se dijo "devastado" de tener que escribir una carta de despedida a su "hermano", a alguien que admiraba por su "alma muy positiva, divertida y amable". El también británico recordó que él tenía 18 años cuando conoció a Payne, de 16 en ese momento, y lo primero que pensó es que le sorprendió su voz, y conforme pasó el tiempo "tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida".

El intérprete de Whats Make You Beautifil, en conjunto con Liam, declaró que en su opinión, el ahora difunto era un "compositor increíble con un gran sentido de la melodía", y que en meses pasados planearon volver al estudio de grabaciones "para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda", tras lo que agregó: "Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa".

Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo pero no fue así", expresó Louis.

Finalmente, Tomlinson le prometió a Payne que él siempre va a estar para el hijo de siete años que se acaba de quedar sin su padre, Bear Payne, señalando que le recordara lo maravilloso que era y lamentó el no poder decirle adiós: "Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amaba. Payno, mi muchacho, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero. Duerme bien".

Louis le dice adiós a Liam. Instagram @louist91

Fuente: Tribuna del Yaqui