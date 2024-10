Shanik Berman hace chiste sobre muerte de Liam Payne en 'Hoy' y Galilea la reprende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ayer todavía creíamos que era una de las tantas fake news acerca de la muerte de una figura famosa. Con forme pasaban las horas la realidad se hacía más sólida y hoy la cuenta oficial de One Direction y algunos exintegrantes, como Zayn Malik y Louis Tomlinson ya confirmaron la noticia y le dieron el último adiós a Liam Payne, quien falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo, Argentina.

Toda una generación de fans que solían hacerse llamar 'directioners' crecieron escuchando sus canciones, viendo video diaries, intercambiando photocards y decorando sus habitaciones con posters hoy tiene que despedirse para siempre de una pieza clave de una de las boybands más populares del pop en inglés. Pese a que el suceso genera en muchas personas no sólo tristeza, sino también nostalgia, otras más son inmunes al doloroso anuncio e incluso lo toman como oportunidad para hacer chistes al respecto.

Tal es el caso de la periodista Shanik Berman. La Casa de los Famosos le permitió al público y al resto de los concursantes tener una visión más íntima de la personalidad de la comunicadora. En muchas ocasiones fue calificada de imprudente por la clase de comentarios que hacía y esta vez no fue la excepción.

Durante la emisión del programa Hoy, Raúl Araiza y Arath de la Torre platicaron de los problemas con los que lidiaron debido al consumo excesivo del alcohol. Recordemos que poco antes de morir, Payne había ingerido sustancias nocivas, las cuales lo llevaron a perder el control, según afirman fuentes de Buenos Aires. Bajo este contexto, Shanik se apresuró a bromear: "Qué bueno que lo pueden contar y no se cayeron de algún piso. Digo, que bueno que lo pueden contar y están vivos".

La acidez de sus palabras fue reprobada por Galilea Montijo, quien de inmediato le hizo saber que lo que había dicho no era gracioso. "Ay no, Shanik, eso no es divertido". Enseguida, el curso del matutino se turnó hacia una nota sobre Marco Antonio Solís para evitar que la periodista añadiera más 'leña al fuego'. En cuanto la toma retornó al foro de grabación, el semblante de Shanik había cambiado y ofreció una disculpa pública por lo dicho previamente. "El comentario que hice, que no venía nada al caso, fue a título personal. Ofrezco una disculpa a todos los fans y no veía al caso".

Liam Payne visitó 'Hoy' en junio 2018 para promocionar su proyecto como solista

