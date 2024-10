Sofía Castro revela cuán devastada estuvo tras el divorcio de EPN con Angélica Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al poco tiempo de que Enrique Peña Nieto (EPN) saliera de la presidencia, se divorció de Angélica Rivera, lo que incentivo los rumores de que la pareja solo estuvo unida durante la administración del exmandatario y que todo había sido realizado mediante a un acuerdo firmado con un contrato por parte de Televisa; sin embargo, con el pasar del tiempo Sofía Castro, hija de la actriz de La Dueña ha salido a desmentir dicha teoría.

Según diversas entrevistas que la hija de Alberto ‘El Güero’ Castro ha brindado a los medios de comunicación, tras los muros de Los Pinos, ellos eran una familia como cualquier otra y solían quererse mucho. Recientemente, la joven proporcionó más detalles a través de una entrevista que brindó para el podcast de Aislinn Derbez, La Magia del Caos, donde habló sobre cómo le afectó el segundo divorcio de su progenitora.

Sofía Castro cuenta cómo fue el divorcio de Angélica Rivera con EPN

Créditos: Internet

Y es que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, la separación de la exPrimera Dama le afectó genuinamente a su hija mayor, quien asegura que esta ruptura le dolió mucho más que la vez en la que Angélica se divorció de su progenitor, el hermano de Verónica Castro: “En 2019 fue cuando ocurrió el divorcio de mi mamá, ahí vino otro pico para abajo muy fuerte también porque me dolió mucho, me dolió más el divorcio de Enrique y mi mamá que el de mis papás”, declaró Sofía.

Según lo dicho por la histrionista, cuando su padre se separó de su madre, ella logró sobrellevar todo porque las cosas no fueron mediáticas y todo se mantuvo en lo privado, así como también ella tenía la certeza de que Alberto ‘El Güero´Castro siempre sería su papá; pero esto no ocurrió con EPN, puesto todo explotó en medio de los rumores de que el exlíder del Ejecutivo tendría un amorío extramarital con la modelo Tania Ruiz.

“Cuando viene lo de Enrique, cómo pasó, cómo fue y todo eso, fue como de ‘ya lo perdí a él’. Yo sí tenía una buena relación con él, lo quise muchísimo, como un papá literal. Toda la gente dice ‘ay sí, contrato’, pero todo el cariño, la familia, lo que viví con él y lo que me dio, pues para mí sí fue un papá y el perderlo fue muy fuerte (…) Me rompió”, indicó la histrionista.

Sofía Castro contó que, cuando su EPN se divorció de Angélica Rivera, ella se convirtió en un pilar para su progenitora y sus hermanas, puesto la actriz de Mariana de la Noche y Destilando Amor sufrió un golpe tan duro que terminó destrozada por su divorcio con el político: “Yo no podía llorar porrque tenía que estar con mi mamá y con mis hermanas (…) Mi mamá la pasó muy mal. Verla tan rota… en febrero del 2019 la vi rota, entonces me puse en modo supervivencia”, concluyó Sofía.

Fuentes: Tribuna