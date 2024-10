Tiene novia: Tras decepciones, actriz de Televisa sale del clóset y grita su amor por joven mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida y talentosa actriz de Televisa, que este 2024 obtuvo su primer papel protagónico en una telenovela, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que en una reciente entrevista se sinceró y confesó su amor por otra mujer. Se trata de la guapísima Coco Máxima, quien frente a varios reporteros hizo fuertes declaraciones acerca de su noviazgo con una joven de nombre Jill Ortega.

La también cantante y modelo recientemente estuvo en el 'ojo del huracán' ya que participó en la nueva temporada del musical Aventurera, y según la opinión de muchos, opacó a la propia protagonista Irina Baeva. La originaria de Chihuahua forma parte de la comunidad LGBT+, pues es una mujer trans y es defensora de los derechos de la misma. Algunos de sus trabajos en la TV son El Repatriado de Disney así como El Señor de los Cielos en Telemundo.

Coco Máxima está muy feliz con su novia

Coco, quien este año fue protagonista juvenil del melodrama El Amor No Tiene Receta, había revelado semanas atrás que decidió darse una oportunidad en el amor con una mujer y ahora contó más detalles sobre este romance. Tras acudir a un evento público, la actriz fue entrevista por reporteros como Edén Dorantes y así se refirió a su nueva pareja: "Mi novia Jill, estoy ocupada, pero es una relación poliamorosa, a disfrutar que la vida es corta".

La intérprete hizo un llamado a sus admiradores recalcando que su relación es abierta: "Mi corazón es muy grande, apúntense que hay fila". Posteriormente, Máxima mencionó que además de que Jill es su novia también es su mejor amiga: "Increíble, no me lo esperaba que fuera a ser con una mujer, yo hace muchos años que no salía con una mujer y ahora ella me hace sentir más segura, más hermosa".

Antes de finalizar, Coco ventiló que se ha llevado tremenda decepciones amorosas con los hombres: "Creo que los hombres son muy tóxicos, muy malas experiencias, son codependientes, celosos, machistas, closeteros, podría durar toda la tarde diciendo cosas". Y por último, Máxima declaró qué la enamoró de su novia: "Encontré una amistad sincera, un apoyo honesto, una lealtad exquisita y una sensualidad maravillosa".

