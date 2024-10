Tras 17 años desaparecida, actriz de Televisa sufre dolorosa muerte y estremece triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien desapareció de Televisa durante 17 años luego de haber sufrido una dura muerte, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que hizo fuertes declaraciones acerca de la pérdida que vivió años atrás. Resulta que la famosa actriz confesó por primera vez lo difícil que fue para ella lidiar con la muerte de su primer bebé y recibir cientos de preguntas sobre la maternidad.

Se trata de la guapísima mexicana Adriana Fonseca, quien hizo su debut en televisora de San Ángel desde finales de los 90's cuando participó en la novela Pueblo chico, infierno grande y luego se sumó a otros exitosos melodramas de Las Estrellas como Gotita de amor, La Usurpadora, Amigos x siempre, Rosalinda, Mujer Bonita, Mariana de la noche y Contra viento y marea. Además concursó en el reality Bailando por un sueño en 2005.

Desde 2007, cuando participó en la telenovela Bajo las riendas del amor, Adriana decidió alejarse de la actuación y se especuló que era porque atravesó el peor momento de su vida al perder a su bebé. Sin embargo, otra versión señala que fue porque buscó oportunidades de trabajo en Hollywood. Finalmente en 2021 la actriz reapareció haciendo una actuación especial en la exitosa novela Mi fortuna es amarte y ahora está por estrenar Papás por conveniencia.

Adriana Fonseca desapareció de las novelas tras la pérdida de su bebé

En la presentación a la prensa de este melodrama, Fonseca se sinceró con los reporteros sobre el aborto que enfrentó hace casi dos décadas y contó que realmente fue muy difícil lidiar con este tema personal y salir a dar una buena cara a todos. La veracruzana de 45 años compartió que los medios la llegaron a lastimar con sus preguntas: "Sí hubo mucho tiempo que la prensa me preguntaba y me insistía y quizá yo estaba pasando momentos difíciles".

A veces no saben por lo que uno está pasando, afortunadamente esto fue hace muchos años", añadió.

Sin embargo, luego de trabajar este proceso con terapias, ahora Adriana confesó que está lista para llevar su historia a la pantalla: "Ya he tomado mucha terapia, ya me siento sanada y en un futuro me gustaría hacer un documental hablando de lo que yo he vivido". Además, dijo que incluso la dejaban fuera de campañas cuando se enteraban que no era mamá: "He aprendido que uno es mujer con y sin hijos, muchas veces me hacían menos, a veces sin hacerlo a propósito pero sin saber que tú estás pasando por algo difícil".

Y debido a su historia con la maternidad, Adriana ahora piensa exponer su experiencia para otras mujeres: "Me encantaría dar una conferencia para hablar de muchas cosas que me han pasado en la vida pero en especial lo de los hijos, hacerlo bien, contar mi caso". Finalmente, Adriana presumió que está celebrando 12 años de matrimonio con su esposo Iker Calderón y admitió que ambos tienen un acuerdo para cuando se acabe el amor.

Es muy buen hombre y tenemos el acuerdo de si un día se acaba el amor, mejor lo hablemos y terminemos en paz".

