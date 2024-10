Adiós Televisa: Tras sufrir dura muerte y fracaso en TV Azteca, corren a querida actriz de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, que meses atrás sufrió la muerte de su presunta pareja y que habría tenido ofertas de trabajo en TV Azteca, recibió una lamentable noticia este viernes 18 de octubre debido a que se enteró que había quedado fuera del programa Hoy a solo un par de semanas de integrarse a la emisión. Se trata de la guapísima Tanya Vázquez, quien hace algunas semanas generó gran revuelo al ventilar que ella fue la última novia de Nicandro Díaz (qepd).

La intérprete que nació en Nayarit saltó a la fama como reina de belleza y en 1997 comenzó a trabajar para la televisora de San Ángel, donde ha sido parte de exitosos melodramas como María Isabel, Amor gitano, Mujeres engañadas, Rayito de luz, Amor real, Duelo de pasiones, La fea más bella y Al diablo con los guapos. Su última novela en Las Estrellas fue Golpe de suerte, que produjo el fallecido Nicandro Díaz.

Fue la revista TVNotas la encargada de filtrar esta información, compartiendo el relato de una persona que trabajó en la producción de Golpe de Suerte que fue testigo del tórrido romance: "Fueron profesionales y respetuosos con su trabajo. Sin embargo, las miraditas que se echaban eran muy notorias. Platicaban y se veían con sus ojitos tiernos. No sé cómo explicarlo. Él estaba conquistando a Tanya. Salían a cenar. Los dos estaban felices".

Tanya Vázquez aseguró haber tenido un romance con Nicandro Díaz

Tras toda la controversia que causó esta noticia, hace dos semanas Vázquez reapareció en el programa Hoy como concursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, al lado de Esteban Marti´nez. Desafortunadamente desde que ambos debutaron en la pista de baile se pudo comprobar que estaban en bajo nivel y de inmediato se especuló que serían los primeros eliminados. Esta especulación se cumplió hoy viernes 18 de octubre.

Después de presentar su coreografía, Tanya compartió con el público y la producción que quería renunciar al concurso debido a sus problemas en la rodilla, los cuales le impiden entregarse al 100 por ciento. "Mis rodillas dicen otra cosa... yo tengo el compromiso con Esteban, yo quiero que lo apoyen, yo estoy agradecida pero me encantaría no continuar, es de valientes decir no puedo", expresó la intérprete.

Sin embargo, la actriz nayarita no pudo dejar el reality de forma tan fácil y tuvo que esperar a que se cerraran las votaciones para enterarse que ella y Arturo eran los más bajos en votos, por lo cual estaban eliminados. Cabe resaltar que la conductora y jueza Andrea Legarreta hizo un llamado a los productores de novelas para que le den trabajo a Tanya Vázquez, recordándoles que es una gran actriz y que este trabajo no le trae problemas en su rodilla.

