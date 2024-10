Cheryl se pronuncia a muerte de Liam Payne; habla el dolor de Bear por perder a su padre

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de dos días de la trágica muerte del querido cantante británico, Liam Payne, su expareja y madre de su único hijo, Cheryl Cole, acaba de emplear sus redes sociales para confesar el terrible dolor que enfrenta su pequeño de solo siete años de edad, Bear Payne, por haber perdido a su padre a tan corta edad, que además era su héroe, haciendo una súplica a todo el mundo del espectáculo para darle un despedida digna al exintegrante de One Direction.

El pasado 16 de octubre se confirmó que Payne, de 31 años, perdió la vida tras caer del balcón de su habitación de hotel, que se ubicaba en el tercer piso. Desde entonces, en redes sociales y diferentes medios de comunicación han salido a la luz terribles noticias sobre el hecho de que el cantautor británico de temas como For You estaría sumido en las drogas, el alcohol y una severa depresión, que aparentemente habrían hecho que se tirara para quitarse la vida.

Ante todos estos dimes y diretes, la modelo que tuvo al único hijo de Liam, que actualmente tiene siete años de edad, a través de su cuenta de Instagram lanzó un comunicado en el que aseguró que esto que viven es un "evento devastador", en el que no solo trabaja en el "indescriptiblemente doloroso" momento que vive como su familia, sino por todo lo que se dice, pidiendo respeto: "Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y el padre de nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre".

Madre del hijo de Liam habla del dolor de su pequeño. Instagram @cherylofficial

Cheryl mencionó que estaba sumamente preocupada por el hecho de que algún día, su pequeño de solo siete años de edad, cuando tenga la edad suficiente para buscar cosas sobre el intérprete de What Makes You Beautiful, va a ver todos los "aborrecibles informes y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días", hecho que asegura le rompe más el corazón, ya que no es algo de lo que pueda protegerlo y de lo que seguramente Payne también querría cuidarlo.

Ante este hecho, la modelo pidió que por favor se tuviera consideración para su familia, para ella como madre y especialmente a su hijo que ama a su padre y ya no podrá volver a abrazarlo y verlo a causa de esta tragedia de la que debe reponerse: "Le ruego que considere para qué sirven algunos de estos informes, aparte de causar más daño a todos los que se quedan atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer vídeos, pregúntate si te gustaría que tu propio hijo o familia los leyera. Por favor, dale a Liam la poca dignidad que le ha dejado a raíz de su muerte para descansar en algo de paz por fin".

