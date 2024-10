Christopher Uckerman rompe el silencio y señala a Poncho Herrera por el fin de RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna, RBD es una de las bandas más influyentes de la historia reciente de México, pues si bien surgieron de una adaptación de una telenovela juvenil argentina (véase Rebelde Way), la realidad es que nadie discute que su éxito e influencia en Latinoamérica fue incluso mayor, al grado en el que cosecharon una sólida cantidad de fans en otros países más allá de las fronteras de la República, como fue el caso de Brasil.

Es por lo antes dicho que, cuando se anunció la separación definitiva de la agrupación, allá por el 2008, muchas personas sufrieron, puesto Christian Chávez, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Poncho Herrera y Christopher Uckerman no volverían a compartir escenario juntos hasta más de una década después; sin embargo, el secreto sobre la separación de la banda se mantuvo hasta recién que el actor de El hubiera sí existe acudió a una entrevista con Yordi Rosado.

Christopher Uckerman rompe el silencio sobre la separación de RBD

Créditos: Internet

Todo comenzó cuando el amigo de Adal Ramones cuestionó a Uckerman sobre cuál fue su sentir durante la gira mundial de RBD que se celebró el pasado 2023, sobretodo por el hecho de que Poncho Herrera no estaba en ella, a lo que Christopher respondió que sí lo llegaron a extrañar, pero que eran conscientes de que no podían “forzarlo”, puesto su verdadera pasión era la actuación y no la música, cosa que fue respetada por el grupo.

“Sí, lo extrañé, yo creo que todos lo extrañamos, pero no podíamos forzarlo. Él es un gran actor y lo hizo muy bien en la música, pero su pasión es actoral, lo respetamos. Al final no puedes forzarlo, menos a Poncho, no puedes forzarlo a hacer nada.”

Luego de ello, Christopher Uckerman hizo especial énfasis en que consideraba que algunas cosas que salieron mal en el tour de RBD no habrían ocurrido si Poncho hubiese estado y es que, como algunos recordarán, si bien la gira fue un rotundo éxito, la realidad es que al final tuvieron problemas por un desfalco millonario que la banda sufrió debido a que su exmánager les quitó una importante cantidad de dinero.

Finalmente, Christopher contó que, en el año 2008, la banda se separó porque tanto él como Herrera querían concentrarse en sus respectivas carreras artísticas y, cuando se les dijo que todo el tema de la agrupación se extendería mucho más, puesto contaban con un arrollador éxito, ambos se negaron a continuar, lo que puso punto final a todo el concepto: “Poncho y yo en algún momento éramos los que queríamos que ya terminara, estamos muy cansado. Él quería seguir con sus partes actorales y yo también, cuando dijeron: ‘hay que extender’, yo (dije): ‘perdón, pero ya no puedo’”, concluyó.

Fuentes: Tribuna