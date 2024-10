Creador de One Direction dedica mensaje a Liam Payne: "Recordemos los buenos momentos"

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La muerte de Liam Payne cimbró al mundo del espectáculo en general y, después de confirmarse la trágica noticia, distintas personalidades comenzaron a despedirse y a expresar sus respectivas muestras de cariño hacia el intérprete de Stack It Up. A los homenajes de los exintegrantes de One Direction, ahora se suma la despedida del reconocido magnate musical y creador de la boy band británicoirlandesa, Simon Cowell.

A través de un comunicado en redes sociales, el juez de The X Factor se mostró consternado y dolido por el fallecimiento del cantautor de 31 años, con quien compartió muchos momentos significativos. Sin embargo, Cowell y Payne también protagonizaron múltiples polémicas a lo largo de los últimos años, hechos que, evidentemente, provocaron un distanciamiento importante entre ambos y una guerra de declaraciones constantes.

Nunca se sabe realmente cómo te sientes acerca de alguien hasta que sucede un momento como este. Liam, estoy realmente devastado. Con el corazón roto. Y me siento vacío. Y quiero que sepas cuánto amor y respeto tengo por ti. Cada lágrima que he derramado es un recuerdo de ti".

Recordamos todos los momentos divertidos que tuvimos juntos. Y lo orgulloso que estabas de ser papá. Después de que te fuiste, me recordaron que seguías siendo el chico dulce y amable que había conocido hace todos esos años", externó el productor discográfico en el mensaje.

El ejecutivo musical mencionó que ha tenido la oportunidad de conocer a Bear, hijo de Liam, y dijo que, seguramente, el pequeño debe estar muy orgulloso por la carrera que su padre consolidó y el legado que este dejó. De igual manera destacó los emotivos mensajes que Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles le enviaron a su excompañero e hizo referencia al nivel de hermandad que existía entre todos.

¿Cómo comenzaron los problemas entre Simon Cowell y Liam Payne?

En 2018, Cowell conoció a Liam Payne, cuando este tenía 14 años, durante la participación que el cantante tuvo en el programa The X Factor y para 2010, el ahora directivo de Sony Music reunió a la banda, firmándolos bajo el sello de Syco Records. A pesar del éxito de One Direction, la relación entre ambos nunca fue la mejor y es que, de acuerdo a reportes, Liam se sentía muy presionado por no cumplir con las expectativas del productor.

Las tensión fue aumentando con el pasar de los años y, durante una entrevista con Logan Paul, el cantautor afirmó que la agrupación se formó alrededor de él, El comentario no cayó en gracia y Simon durante una conferencia de prensa de America’s Got Talent en 2016, lanzó una declaración en la que dejó entrever una falta de lealtad por parte de Liam Payne, quien decidió firma con otro sello discográfico.

La disputa se mantuvo por muchos años, incluso, unos meses antes del fallecimiento de Liam, otros exintegrantes de One Direction como Louis Tomlinson y Niall Horan tomaron la decisión de dejar de seguir a Cowell en redes sociales, lo que alimentó aún más el testimonio de Payne.

Fuente: Tribuna