Erika Buenfil hace desprecio a Alejandra Ávalos en alfombra roja; la vetaría de Televisa

Ciudad de México.- Una vez más se ha dicho que al parecer las enemistades se hicieron presentes en una alfombra roja, debido a que se dice que tanto Erika Buenfil como la reconocida cantante y actriz, Alejandra Ávalos, al toparse no duraron en hacer un tenso desprecio, sin importarles quienes podrían notarlo. Hace varios años la intérprete musical afirmó que la 'Reina del TikTok' habría usado su poder para vetarla de Televisa.

Hace casi cinco años, Alejandra dejó a más de uno sorprendido cuando aseguró que Buenfil, junto a la reconocida actriz de novelas, quisieron hacer uso del poder que tenían dentro de la empresa San Ángel para tratar de frenar su carrera ante la pantalla chica y vetarla de la mencionada empresa, por lo que desde ese momento tenían una enemistad y que no pensaba volverse amigas de dichas celebridades.

Ante esta situación, la actriz de Amores Verdaderos dejó en claro que tanto ella como Laura serían incapaces de tales acciones, destacando, que al menos ella, es una persona a la que no le interesa regocijarse en el dolor ajeno de los demás, como lo sería el quitarle a alguien el trabajo. Y ahora, tras varios años de estas explosivas declaraciones, una vez más la cantante y la actriz se volvieron a topar en un evento público, junto a otras celebridades.

Como era de esperarse, ambas fueron entrevistadas por los reporteros, como los de Venga la Alegría. Buenfil fue clara al señalar que en su corazón no hay espacio para el odio o el rencor, por lo que no tenía problemas con Ávalos y se se la llegaba a topar de frente por supuesto que la saludaría, pues sabe perfectamente lo que hizo y lo que no. Por su parte, Alejandra señaló que también saludaría a Erika, debido a que en su educación le enseñaron que lo "cortés no quita lo valiente".

Sin embargo, según el reportero presente en este tenso momento, comentó que la creadora de contenido para TikTok y otras plataformas, la realidad es que supuestamente las dos actrices decidieron ignorar la existencia de la otra, por lo que pese a sus declaraciones de que todo estaba en el pasado y se dirían un amigable hola, al final resultó ser todo lo contrario y se evadieron por completo toda la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui