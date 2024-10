Filtran escalofriante testimonio de una huésped que vio los últimos momentos de Liam Payne

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Durante sus últimos días de vida, Liam Payne habló con muchas personas, desde emocionadas fans que se tomaron fotografías con el exOne Direction, hasta con algunos huéspedes del hotel Casa Sur, en Argentina, donde se hospedaba. Todos tienen una versión distinta sobre cómo fueron los momentos finales de la vida del intérprete de apenas 31 años, quien tuvo una trágica e inesperada muerte.

Una de estas personas es Rebecca ‘N’, una mujer que se hospedaba en el CasaSur Palermo, quien pudo ver a Payne durante sus últimos días y asegura que se trataba de todo un personaje hambriento de atención, puesto según ella estaba “desesperado” porque la gente lo reconociera: “Entré al hotel y él estaba esperando junto al ascensor, y estaba tan claro que quería que alguien lo reconociera (…): ‘¡Sí, soy Liam!’ Realmente lo alargué, y luego dijo: ‘Está bien, vamos, todos, suban al ascensor conmigo. Me encantan los abrazos’”.

Según las declaraciones de Rebecca ‘N’, cuando ella arribó al hotel, los empleados ya estaban nerviosos, puesto el famoso no había hecho ‘check out’, pese a que su estadía ya había expirado; sin embargo, todo parece indiciar que logró llegar a un acuerdo. La testigo asegura que, aunque reconoció al exOne Direction, tanto ella como varias personas prefirieron intentar darle su privacidad, pese a que él pidiese atención.

Si bien, Rebecca ‘N’ detalló que no quería hacer gran revuelo por la presencia del famoso, algunos de sus amigos (de ella) sí le siguieron el juego y subieron al elevador junto a él, horas más tarde se enteró de que bromeó con ellos y fingió que había intentado estrangular a una de sus conocidas. También señaló que Liam parecía alegre de enterarse de que ellos eran de Estados Unidos: “Algunas de las chicas subieron con él y, a mitad del camino, empezó a decir: ‘Oh, ustedes son estadounidenses’ Vivo en West Palm Beach. Conozco a los americanos. ¡Están jodidamente locos!, ¡ustedes son jodidamente peligrosos!’.

Rebecca comentó que, más tarde presenció a Liam revisando sus correos en su computadora, pero que leyó algo que lo molestó, lo que provocó que comenzara a golpear el aparato contra el suelo, ella señaló que creyó que se trataba de una estrategia para llamar la atención: “Su comportamiento estaba fuera de lugar”. Ella indicó que finalmente, se acercó a Payne para preguntarle si es que estaba bien, pero él solo se limitó a quejarse: “Dijo: ‘Yo solía estar en una banda de chicos. Por eso estoy tan jodido.’ Hubo muchas más palabrotas, tomó la computadora y regresó al ascenso”, declaró la testigo, quien afirmó que los amigos que estaban con el cantante parecían cada vez más nerviosos, horas más tarde se enteró de la muerte de la celebridad.

“El personal estaba enloquecido y lo miraban muy nerviosos. Pude ver que uno de ellos estaba hablando por teléfono con lo que supuse era seguridad o la policía (…) pensamos que lo iban a echar, pero luego cuando el personal comenzó a correr como locos, de repente nos dimos cuenta de la gravedad de lo que sucedía”, dijo Rebecca ‘N’.

Fuentes: Tribuna