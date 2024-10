"Hollywood está lleno de mierd*": Influencer mexicana se salva de Sean 'Diddy' Combs

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Días atrás la industria de la música se vio sacudida tras la detención de Sean 'Diddy' Combs, quien no sólo era una figura icónica por sus composiciones de rap, sino también por las lujosas fiestas que organizaba, así como estilo de vida ostentoso que llevaba. Esta no es la primera vez que su carrera se ve salpicada por problemas legales. En el pasado ha enfrentado demandas y ha sido acusado por extorsión, tráfico sexual, secuestro, incendio intencional, soborno y obstrucción a la justicia.

El último escándalo que protagonizó fue en septiembre 2024. De acuerdo con el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian William, el artista utilizó los recursos y la influencia de su imperio para operar una 'empresa' cuyas actividades giraban en torno a la prostitución, trabajos forzados y otros delitos. Por su parte, el productor estadounidense asegura su inocencia, en tanto que su defensa se dijo "decepcionado" por la decisión que tomaron las autoridades al arrestar a Combs, quien "está ansioso de limpiar su nombre en una corte", apuntó.

El tema fue retomado por una influencer mexicana. Se trata de Elán, cuyo contenido se enfoca en brindar sus opiniones sin filtros sobre los temas más controversiales del momento. Esta vez no fue la excepción, pues uno de sus seguidores la cuestionó sobre si alguna vez había asistido a una de las reuniones en donde el anfitrión era el intérprete de I'll Be Missing You. A esta duda, la tiktoker respondió de con una negativa, aunque explicó que tuvo varias oportunidades de ir.

"Afortunadamente nunca me topé con este cabrón… No les voy a mentir, sí llegué a conocer a muchas personas de su círculo, qué put* suerte tuve", declaró. Y es que Elán confesó que sí tuvo trato con Leonardo DiCaprio, de quien se sabe está estrechamente relacionado con 'Diddy'.

Además, Elán profundizó en el tema que abarca a la industria de Hollywood. Desde la experiencia de la creadora de contenido, "está llena de tiburones y de mierd*s", por lo cual prefería mantener una distancia de este círculo de personas para evitar inmiscuirse en asuntos que no son de su agrado. "La razón por la que no estoy apegada a esa industria es por qué está llena de esa gente, así que mejor de lejitos", confesó.

Elán ha convivido con figuras reconocidas del mundo de la música, como 'Slash'

Fuente: Tribuna Sonora