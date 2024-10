¿Hubo infidelidad? Pepe Aguilar hace impactante confesión sobre la boda de Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, Pepe Aguilar finalmente ha decidido romper el silencio sobre los rumores de que odia a su yerno, Christian Nodal, debido a que en una reciente entrevista se sinceró sobre sus sentimientos con respecto a la inesperada boda de la menor de sus hijas, la cantante Ángela Aguilar, realizando una muy impactante confesión sobre el tema, ¿acaso sí hubo infidelidad en el inicio de su romance?

El reconocido intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, hace varios meses que entregó al altar a su hija en medio de una serie de rumores que acusaban a la menor de sus descendientes de haber interferido en la relación entre Cazzu y Nodal, pues anunciaron su amor cuando la primogénita del sonorense tenía pocos meses de vida, y hacía apenas unas semanas que la rapera argentina había confirmado su separación.

Recientemente, la intérprete de En Realidad, declaró para la BBC que circula mucha información que es una absoluta mentira, pero que la gente ya lo tomó como la verdad y no ha salido a decir más, pues de igual forma no creerán su versión, pero afirmó que todo se hizo como se debía: "Meses antes que ustedes supieran nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían. Nosotros lo compartimos porque como figuras públicas desafortunadamente teníamos que hacerlo. Porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo".

Por su parte, Pepe habló sobre el por qué creó el tema Cuídamela Bien, que le dedicó al joven de 24 años de edad precisamente por su matrimonio. Según el patriarca de los Aguilar, esto no es en contra de su yerno y no es que dude de que pueda ser infiel o lo que se ha dicho en redes, sino que fue una manera de expresar esa tristeza de ver volar a su pequeña: "Es una experiencia de vida que no me había tocado vivirla de esa manera, y que mejor manera de expresarla con música, pero todo bien, digo, claro que se siente uno triste, cualquier papá que se le haya casado su hija sabe que se siente".

Finalmente, confesó pro primera vez que el día de la boda de los intérpretes de Dime Cómo Quieres fue complicado para él, y no porque se opusiera, sino porque hubo muchos sentimientos encontrados que se contradecían entre sí, pues aun no la quería entregar, pero le daba emoción su nueva etapa de vida: "Es una mezcla de alegría y tristeza, porque es como 'ya cumpliste como papá y ahora ya le toca su vida a ella', entonces es como un alivio, pero a la vez como que me quedé con ganas de más, o sea".

Fuente: Tribuna del Yaqui