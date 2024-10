Karely Ruiz presentaría complicaciones de salud; se aterra por el bienestar de su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que Karely Ruiz es una de las celebridades más controversiales de la industria de la farándula mexicana, puesto si bien no se trata de una actriz o cantante, sí es una superestrella de Internet, gracias a que se dedica a crear contenido para cierta plataforma de pago para adultos que seguramente conoces muy bien; sin embargo, hace unos meses, la vida de la famosa dio un giro inesperado.

Como todos sabrán, Karely anunció que había quedado embarazada, lo cual generó una fuerte oleada de prejuicios en agravio a Ruiz debido a que se dedica a vencer contenido para adultos. Incluso hubo gente que llegó a burlarse de la influencer porque consideraban que su pequeña podría sufrir bullying cuando creciera, a lo que la también modelo declaró que esto no ocurriría así puesto tiene el dinero suficiente como para construir una escuela completa para el uso exclusivo de su infante.

Karely Ruiz revela que sufrió un fuerte susto debido a una alergia

Créditos: Internet

Si bien, las cosas no han sido fáciles (socialmente hablando) para Karely, la famosa también tiene que lidiar con otras complicaciones de su embarazo, como por ejemplo, las afectaciones hormonales, el cansancio y hasta con alergias. Resulta ser que, durante la jornada del pasado jueves 17 de octubre, la estrella de Internet compartió una publicación temporal en sus historias de Instagram, donde relató que había pasado un muy mal momento.

Aunque no brindó demasiados detalles, Karely Ruiz contó que había vivido un fuerte susto tras sufrir afectaciones por una alergia, aunque todo parece indicar que ya se encuentra bien: “Esta soy yo, sobreviviendo un día más al embarazo, cansada, pero dándolo todo y ayer me dio una alergia horrible pasé el susto de mi vida y no quiero que nada le pase a mi bebé”, enfatizó la creadora de contenido para adultos.

Karely Ruiz sufre de alergía en pleno embarazo

Créditos: Instagram @karelyruiz

Si bien, cualquiera podría pensar que la salud de Ruiz se vio afectada por la crisis que sufrió, la realidad es que las cosas no son así. Resulta que no pasó de un susto, aunque evitó brindar demasiados detalles sobre cuáles fueron las consecuencias de la alergia que sufrió y si ya se encontraba todo bajo control. Mientras tanto, la famosa tendrá que continuar cuidándose, puesto se encuentra por concluir el segundo trimestre de su embarazo.

Fuentes: Tribuna