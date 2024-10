¡La destrozó! Pati Chapoy hunde a Marjorie de Sousa en 'Ventaneando' y 'defiende' a Julián Gil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 18 de octubre la periodista Pati Chapoy sorprendió a todo su auditorio del programa Ventaneando debido a que por primera vez tomó partido en el pleito que mantienen Julián Gil y Marjorie de Sousa desde hace años. Y es que la reconocida conductora ventiló a los cuatro vientos cuál es el polémico motivo por el que la venezolana tiene 'aborrecido' al padre de su único hijo Matías.

Al arrancar el programa, la líder de los espectáculos presentó una entrevista exclusiva con Gil donde el actor externó su descontento contra Marjorie y dijo estar cansado de haber buscado todas las alternativas posibles para reencontrarse con el pequeño, a pesar de que cumple mes con mes con su manutención. El puertorriqueño-argentino confesó su desilusión, enojo e incomodidad con su expareja por asegurar que ella mantiene sola al niño de 7 años.

Es un sentimiento que no se lo deseo a ningún padre. Ya el niño va a cumplir 8 años ahora en enero. Yo he hecho lo humanamente posible, y legalmente posible para poder estar con él, pero cada vez siento que se complican más las cosas", expresó el también modelo.

Además, Julián manifestó su deseo de poder reencontrarse con 'Mat' lo más pronto posible: "En mi caso, y ya lo he dicho en más de una ocasión, las últimas veces, estoy dispuesto a hacer lo que sea, aceptar cualquier tipo de condición para poder estar en la vida del niño, pero del lado de la mamá, aparentemente no es el interés". Y así recalcó que, contrario a lo que contó De Sousa, ha cumplido cabalmente con su responsabilidad para los cuidados del niño.

De la pensión a mí se me quita lo que dictó el tribunal. Las últimas declaraciones que son lamentables de parte de la mamá, creo que tienen que ver con que lo que recibe, aparentemente, no es lo que ella pretendía en su momento, ni es lo que pretende ahora".

Además de que recordó que si el niño no conoce a su papá es porque la venezolana así lo ha querido: "Ella decidió que yo fuese el papá del niño. Ella decidió sacarme de la vida del niño. Ella ha decidido todo. Entonces, en ese sentido, pues es lamentable... Yo estoy aquí para darle a mi hijo lo que él necesite". Julián incluso pronunció un duro mensaje contra las autoridades que no lo han apoyado con esta situación.

Sí, impotencia, ¿no? Sobre todo, por cómo se han manejado las cosas. Sobre todo, porque la justicia en México no ha sido justa. Sobre todo, por la desfachatez y la falta de amor hacia el niño de parte de Marjorie. Porque una madre que ama a su hijo no le hace esto. Entonces hay mucha impotencia a las leyes. Que lo peor que puede existir en el mundo es la corrupción y el manejo de influencias", comentó.

Julián Gil y Marjorie de Sousa mantienen un fuerte pleito desde su separación

Finalmente, el exgalán de novelas de Televisa elogió a su actual pareja, Valeria Marín, quien hace unos días emitió un mensaje en redes para apoyarlo. "Es una mujer muy inteligente. Es una mujer que desde el día uno me ha apoyado. No a mí, ella apoya la causa no solamente de Matías, de cualquier niño que sea víctima de alienación parental". Tras mirar la entrevista de Julián Gil, el elenco de Ventaneando hizo fuertes anotaciones.

Pedro Sola le preguntó a Pati Chapoy si ella sabía la causa por la que Marjorie sentía tanta "rabia" en contra de su expareja y la periodista hizo una contundente confesión. De acuerdo con el relato de Pati, la actriz venezolana está molesta con Julián porque este se fue de vacaciones con sus hijos mayores al poco tiempo de que ella dio a luz a Matías, causando asombro entre los televidentes ya que la periodista suele ser muy neutral en estos casos.

Cuando nace el niño ya tenía Julián pactadas unas vacaciones con los hijos de su primera relación, pero si Marjorie sigue con esa rabia, se va a ganar una hepatitis que no se la va acabar", aseguró la conductora de TV Azteca.

