¡Le salió caro el chistecito! Esto habría pagado René Franco por entrevistar a Adrián Marcelo

Ciudad de México.- La controversia no ha parado desde que el presentador y periodista, René Franco, anunció la entrevista exclusiva con Adrián Marcelo. Ahora, luego de que esta pieza ya está publicada, un nuevo rumor salió a la luz y es que se dice que el comunicador tuvo que hacer un pago económico para que el regiomontano accediera a contar su testimonio y revelar datos de su estancia en la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

A través de su canal de YouTube, el reportero de espectáculos, Michelle Rubalcava, comentó que el exconductor de Multimedios impuso una serie de condiciones a los diferentes creadores de contenido que quieran entrevistarlo. De acuerdo a la información, una de las peticiones del comediante es recibir la mitad de los ingresos generados por la publicidad que aparece en las diferentes plataformas digitales.

Con respecto a esto, el expanelista de De Primera Mano señaló que Franco estuvo negociando esta entrevista durante varias semanas, sin embargo, el integrante de Hermanos de Leche se rehusaba a hacerla. Es por ello que el extitular de ¡Es de Noche! ... Y ya Llegué! tuvo que desembolsar la cantidad de 100 mil pesos para que esta se pudiera concretar y ser uno de los primeros en tener el testimonio de Adrián tras su paso por el reality show de Televisa .

Me enteré de que René Franco le rogó tres veces para que le diera la entrevista, que la primera lo bateó, la segunda lo ignoró y hasta la tercera... Adrián Marcelo le dijo: 'Te la doy, pero me tienes que pagar 100 mil pesos'. René Franco, ahí como pudo, sacó del cochinito, y le pagó los 100 mil pesos", mencionó Ruvalcaba.

Hay que recordar que la entrevista estuvo resguardada unos días y algunas versiones indicaban que esto se debió a que el equipo legal de Adrián Marcelo la estuvo revisando detenidamente, y así evitar un problema legal. Por su parte, el conductor de Radar expresó, durante un episodio de Hermanos de Leche, que no le gustó la manera en la que René Franco llevó la conversación y calificó el método como tradicionalista.

Me entrevistó René también y no se puede cotorrear así, porque no agarra la onda. ‘Es que no sabes nada de televisión’, no no quiero saber nada de televisión, para que quiero saber", comentó en esa ocasión.