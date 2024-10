Marie Claire manda contundente recadito a José Manuel Figueroa por volver con su exnovia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos meses de su separación, Marie Claire Harp acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación para romper el silencio sobre el reciente escándalo de su expareja, el cantante José Manuel Figueroa, y su aparente regreso con Malillany Marín, su exnovia de hace una década, por lo cual ante las cámaras de estos programas le ha enviado un contundente mensaje, ¿acaso está molesta?

La actriz de Televisa y el hermano de Julián Figueroa, hace más de una década vivieron un intenso romance, que al parecer habría terminado en los mejores términos, pues Marín siempre que se le cuestionada respecto al polémico cantante del regional mexicano siempre se expresa de manera maravillosa y asegura que el tiempo que pasaron juntos fueron felices y hubo un profundo respeto por ambas partes.

Marín en más de una ocasión ha sido cuestionada por las supuestas actitudes violentas que exparejas de él afirman haber vivido, como fue el caso de Alicia Machado, que dijo que la dejó terriblemente herida cuando terminaron su relación, a lo que ella siempre ha expresado que jamás se atrevió el intérprete de Callados a ponerle una mano encima o violentarla de alguna manera, señalando que aunque sí tuvieron discusiones y ambos con un carácter fuerte se retaron, jamás hubo golpes o agresiones verbales.

Ahora, después de que se confirmara que José Manuel y Marie Claire habían terminado, se especuló que el cantante del regional mexicano habría regresado con Malillany, por lo que en Venga la Alegría y otros medios le cuestionaron a la presentadora de Bandamax que pensaba al respecto y si le molestaba la situación, a lo que ella declaró que no, y le desea lo mejor: "Si hay recalentado pues que haya… él se merece ser feliz y ella seguramente también, que viva el amor a todo color".

Con respecto a porque no se expresa mal de su expareja y niega que sea violento, la exparticipante de La Casa de los Famosos México dejó en claro que ella no resta las historias de otras exparejas de Figueroa, pero que en su caso nunca pasó nada malo y no piensa hablar mal de él cuando fueron muy felices: "Fueron historias diferentes, fueron tiempos diferentes, además de que nosotros vamos evolucionando como personas, hay muchas personas que en lugar de ir para adelante van para atrás".

Fuente: Tribuna del Yaqui