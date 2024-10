Niall Horan se lamenta no poder salvar a Liam Payne; envía triste mensaje: "Es desgarrador"

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Después de dos días de la trágica muerte del famoso cantante británico, Liam Payne, finalmente el último de los exintegrantes de One Direction que lo vio con vida, Niall Horan, finalmente ha decidido pronunciarse mediante sus redes sociales. El joven cantante se lamenta el no poder salvar a quien considera como su "hermano", declarando que "es desgarrador" el haberlo perdido y envió triste mensaje de despedida.

Los intérpretes de temas como Whats Make You Beautiful, el pasado 9 de octubre del año en curso se reunieron, pues Payne decidió presentarse en el concierto que brindó Horan en Argentina. Dicha reunión fue una noticia emocionante para sus millones de fans, pues tenían varios años sin verse y supuestamente había problemas entre ellos. El momento de su reencuentro fue capturado en fotografías y videos de Liam disfrutando del concierto de Niall.

Desgraciadamente, sin saberlo, esa sería la última vez que Niall y Liam se verían, por lo cual, el intérprete de Must Be Love al enterarse del deceso de su gran amigo, destacando que estaba devastado por saber dicho deceso, en especial porque consideraba que él era quien tenía mayor energía para esta vida: "Estoy absolutamente devastado por el fallecimiento de mi asombroso amigo, Liam. Simplemente no parece real. Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante en cada habitación y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros".

Niall se despide de Liam. Instagram @niallhoran

Tras esto, recordó que juntos, al lado de Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson, señalando que aunque lo embarga la tristeza, a través de ella también piensa en lo mejor que han pasado juntos y los sueños que lograron realizar en los años juntos: "Todas las risas que hemos tenido a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, siguen viniendo a la mente a través de la tristeza. Pudimos vivir juntos nuestros sueños más locos y apreciaré cada momento que tuvimos para siempre. El vínculo y la amistad que teníamos no ocurren a menudo en la vida".

Finalmente, impactó al confesar lo doloroso el saber que él fue el último en decirle adiós sin saber que esa ocasión será la última que lo vería, enviando condolencias especialmente al hijo de siete años de Liam, Bear Payne: "Me siento tan afortunado de haberlo visto recientemente. Tristemente no sabía que después de despedirme y abrazarlo esa noche, estaría diciéndole adiós para siempre. Mi cariño y mi más sentido pésame para Geoff, Karen, Ruth, Nicola y, por supuesto, su hijo Bear. Gracias por todo, Payno. Te amo hermano".

Niall se lamenta perdida de Liam. Instagram @niallhoran

Fuente: Tribuna del Yaqui