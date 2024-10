No solo Liam Payne: El otro integrante de One Direction que murió en 2024 víctima de cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días la reconocida banda británica One Direction volvió a apoderarse de los titulares de toda la prensa debido al lamentable fallecimiento de Liam Payne, quien presumiblemente se suicidó durante su visita en el país Argentina. Desafortunadamente, esta no ha sido la única pérdida que ha enfrentado la 'boy band', ya que meses atrás falleció otro integrante después de luchar contra el cáncer.

Se trata de Morgan Spurlock, quien se encargó de dirigir la exitosa película This Is Us, que recopiló el gran éxito que lograron Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Liam a partir de que acudieron a participar en el reality The X Factor. El documental, que fue acogido por Sony Pictures, mostraba cómo era la vida de los cinco vocalistas de la banda mientras estaban en medio de una de sus grandes giras.

El director estadounidense acompañó a los integrantes de One Direction a la presentación oficial del proyecto, que se estrenó en agosto de 20136 en Londres, Inglaterra. Desafortunadamente este 2024 Morgan perdió la vida a los 53 años debido a complicaciones con el cáncer. El 24 de mayo la familia Spurlock emitió un comunicado de prensa para informar sobre la muerte del reconocido creativo.

Morgan, quien admitió haber acosado a mujeres durante su carrera, jamás compartió detalles de su enfermedad de forma pública, por lo que se desconoce qué tipo de cáncer tenía así como cuándo se le fue diagnosticado. Varios integrantes de la banda británica reaccionaron a la muerte del director pero el mensaje que más ha llamado la atención fue el de Liam Payne, ahora fallecido.

Sorprendentemente la última publicación en Instagram del cantante de 31 años era una fotografía en la que él y sus compañeros aparecen al lado de Spurlock. En mayo de este 2024 el intérprete de temas como For You publicó un mensaje de despedida para el director de This Is Us que conmovió a miles de fans: "Descanse en paz Morgan Spulock, fue un placer haber trabajado contigo", dijo Liam meses antes de su fallecimiento.

Como se recordará, el pasado miércoles 16 de septiembre el mundo del espectáculo se cimbró con una lamentable noticia y es que fue la tarde de ese día cuando se anunció que Liam había muerto en Buenos Aires, Argentina. El vocalista de One Direction falleció tras caer desde un tercer piso en un hotel del barrio porteño de Palermo. Aunque la investigación sigue en curso, todo apunta a que se trató de un suicidio.

