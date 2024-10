Padre de Liam Payne llega a Argentina; se llevaría restos del exOne Direction a Reino Unido

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El señor Geoff Payne, padre del querido cantante británico, Liam Payne, recientemente fue captado en video en su llegada a Argentina, país en el que falleció su hijo de manera trágica tras caer de un balcón en el tercer piso del hotel en el que se hospedó. Según los informes, el progenitor del exintegrante de One Direction viajó a Buenos Aires para poder llevarse los restos de su hijo de regreso a su natal Reino Unido.

Con profundo dolor, el miércoles 16 de octubre se informó sobre el inesperado deceso del creador de temas como For You, que está lleno de grandes misterios, como si era verdad que estaba drogado y caería intoxicado, si es que él decidió quitarse la vida y se lanzó, o si simplemente cayó por un error. Hasta el momento, los informes del forense ha declaro que el cantante sufrió más de 20 fracturas en su cuerpo, pero que la causa de muerte fue un "politraumatismo creaneal que le provocó una hemorragia interna y externa", y señaló que sí pudo suicidarse, pues las heridas de sus brazos no consisten con alguien que busca protegerse de la caída.

La familia del intérprete de temas como Whats Make You Beautiful, tras el deceso del cantautor se pronunció devastada y agradeció los mensajes en apoyo a estos momentos tan dolorosos para su vida. Ahora, este viernes 18 de octubre, el padre de Liam ha reaparecido por primera vez públicamente en Argentina, en donde al parecer estaría arreglando todo el papeleo para poder llevarse el cadáver de su único varón a su ciudad de origen para darle el último adiós.

El proceso que debe de realizar el padre de Payne es conocido como repatriación, y es el proceso en el que se realiza el papeleo necesario para devolver a una persona difunta a su lugar de origen, también puede solicitarse con gente vive u objetos. Según los informes, el señor Payne deberá de ir a la embajada o consulado que representa a su país en Argentina y presentará la documentación requerida, como su acta de nacimiento y en este caso también la de defunción.

Aparentemente estos movimientos podrían llevarle alrededor de cuatro o cinco días, pero dado a que se dice que Geoff fue acompañado con un funcionario de su país, este podría agilizarse y el cuerpo ser entregado antes de lo estipulado. Cabe mencionar que hasta el momento la familia no ha dado informes de este proceso, pero se espera que pronto anuncien que el joven pudo regresar a su país para que sus restos descansen en paz y su hijo de siete años, Bear Payne, tenga donde visitar a su padre.

Fuente: Tribuna del Yaqui