"Siempre te amaré": Novia Liam Payne envía desgarrador mensaje por muerte del One Direction

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La guapa modelo e influencer, Kate Cassidy, que era la novia de Liam Payne actualmente, acaba de emplear sus redes sociales para finalmente reaccionar públicamente a la muerte del One Direction, por lo que ha compartido un desgarrador mensaje de despedida al que era el amor de su vida, asegurándole que ella siempre lo amará sin importar que pase y será su ángel eternamente.

Después de su polémica separación de su prometida Maya Henry, en noviembre del 2022 el cantante confirmó que su corazón había sanado y una vez más encontró el amor, al lado de la influencer antes mencionada. Sin saber que sería su último viaje juntos, Kate acompañó a Payne a su viaje a Argentina para reencontrarse con su excompañero de banda, Niall Horan, regresando a California solo dos días antes de la terrible tragedia.

Cassidy, a dos días del deceso del creador de temas como For You, finalmente rompió el silencio sobre la dura noticia, y a través de sus historias de su cuenta de Instagram, expresó que se siente perdida con la noticia y cree que no es real lo que sucede, por lo que solo puede agradecer las bellas palabras que ha recibido: "Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. Me he sentido completamente perdida. Nada de lo ocurrido en los últimos días me ha parecido real".

Liam y Kate en Argentina. Internet

Durante el viaje por Buenos Aires, Argentina, la pareja en sus videos y fotografías se mostraban sumamente enamorados y felices, mientras que disfrutaban de la alberca del hotel, o simplemente cuando se sentaban a desayunar juntos. Al ser de las últimas personas en ver con vida a Liam, muchos esperan que hable sobre su presunto comportamiento errático y adicciones, por lo que en su mensaje ha solicitado que respeten su duelo: "Te pido y rezo para que me des la gracia y el espacio para navegar esto en privado".

Finalmente, Casiddy le envió un doloroso último mensaje al intérprete de What Makes You Beautiful, en el que le asegura que es su ángel y que no importa lo que pase va a seguir amándolo para toda su vida, así como lo hace actualmente, afirmando que siempre fue incondicional al joven británico: "Liam, mi ángel. Eres todo para mí. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam".

Fuente: Tribuna del Yaqui