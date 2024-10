¿Silvia Pinal, en la miseria? Productor habla de las 'malas condiciones' de la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor de obras de teatro, Iván Cochegrus, acaba de brindar una entrevista a diferentes medios de comunicación, en la que dejó muy en claro la verdad con respecto a las supuestas malas condiciones en las que estaría el hogar de la primera actriz, Silvia Pinal. Según el gran amigo de la familia, la reconocida estrella de Televisa tiene cuidados perfectos y no vive en la miseria como se dice.

Al ser una de las más grandes actrices, productoras y política de su época, Pinal con 94 años es considerada la 'Última Diva del Cine de Oro', por lo que evidentemente se espera que sus condiciones de vida actual sea digno y en condiciones ejemplares con cuidadores expertos. Sin embargo, recientemente la familia fue señalada de tenerla viviendo "en la miseria" y que la tendrían olvidada sin supervisar que se encuentre bien dentro de su propio hogar.

Fue hace unos días que se filtró una imagen del interior de la cocina de la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, en la cual se podía ver que estaba en unas terribles condiciones higiénicas, pues se veían trastes sucios, basuras y demás. Como era de esperarse, ante las fotografías que circularon por redes sociales, comenzaron las criticas a los hijos de la primera actriz, acusándolos de dejarla "vivir entre ratas" y solo querer su herencia.

Ante esta situación, el productor de obras como Caperucita Roja, ¿Qué Onda con tu Abuelita?, salió en defensa de la familia, negando rotundamente que permitan que Silvia viva en medio de "ratas" y en condiciones antihigiénicas, aseverando que él es testigo que la imagen que circula fue de hace más de cinco años y fue para exponer a una entonces empleada y así poder correrla justificadamente, para cambiarla por otra. Destacó que él siempre está al pendiente y el equipo que se ocupada de ella, así como sus hijos cuidan cada detalle que la rodea.

Finalmente, salió en defensa de Alejandra Guzmán, señalando que no ha recaído en el alcoholismo y no se cayó por llegar ebria del avión, agregando que él mete las manos al fuego por ella, y que puede decir que efectivamente alguien le metió el pie, o por lo menos que la intérprete de Llama Por Favor terminó en el suelo como un accidente originado por un objeto o persona, manteniéndose firme en que él es muy cercano a la familia y sabe que no tiene problemas con el alcohol o las drogas.

Fuente: Tribuna del Yaqui