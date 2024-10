Tristeza en Televisa: Tras divorcio, Galilea Montijo da dolorosa noticia y confirma muerte prematura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada declaración que realiza la conductora Galilea Montijo genera tremendo revuelo tanto en redes sociales y medios de comunicación. Durante el más reciente episodio de Netas Divinas, la también actriz y empresaria de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que terminó haciendo una dolorosa confesión y hablando de posible muerte prematura.

Resulta que el elenco del programa nocturno, integrado por 'La Gali', Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún, puso en la mesa el tema de cosas que les gustaría poder cambiar y la presentadora nacida en Jalisco se confesó abiertamente. Montijo aseguró que a ella le gustaría morir joven debido a que no quiere llegar a la vejez dependiendo de terceras personas que le tengan que ayudar a hacer sus actividades diarias.

"¿Cuál es el cambio inevitable al que más le temes?", dijo Ángela y la tapatía respondió: "No es que le tenga miedo, pero no sé si me gustaría llegar a ser viejita, no hablo por las arrugas, me da miedo depender, me da miedo que se preocupen por mí, no quiero fregar a nadie, que me duela", expresó. Asimismo, Montijo compartió que a sus 51 años ya tiene varios malestares, por lo que le gustaría llegar a viejita como "borrachita".

Por otro lado, Galilea compartió con las 'Netas' otro deseo que le encantaría cumplir y sería embarazarse, sin embargo, reconoció que es casi imposible lograrlo. Como se recordará, el pasado 2023 la famosa conductora del programa Hoy confirmó su divorcio de Fernando Reina Iglesias, y meses más tarde inició un noviazgo con el modelo español, Isaac Moreno, con quien de inmediato manifestó querer tener un segundo hijo.

Galilea Montijo e Isaac Moreno podrían tener un hijo juntos

Desde el foro de Netas Divinas y un tanto triste, la conductora tapatía habló de las nulas posibilidades que tiene de volver a ser mamá de forma natural: "A mi me encantaría en este momento embarazarme... pero no puedo ¡no puedo!". Galilea confesó que intentó embarazarse en "varias" ocasiones al lado de Isaac, pero no ha logrado conseguirlo ya que ella ya pasó por la menopausia y por ende, ya no produce óvulos que puedan ser fecundados.

'La Gali' explicó que la única forma de embarazarse es que le implanten el óvulo de otra mujer: "Ya de plano, les cuento, ya investigamos y llegamos a esta clínica en Barcelona, pero sí literalmente es como ir a comprar esperma, en este caso iría a comprar un óvulo porque tengo matriz". Luego le preguntó a Natalia que si le podía prestar su vientre para tener la niña que tanto desea y así respondió la conductora: "Fíjate que la ando rentando caro, pero no, qué fuerte".

La tapatía explicó que buscaría un óvulo de una mujer que tenga similitudes a ella o bien, podría pedir a un familiar que le done alguno: "Buscas algo similar... podría pedir el de hermana, prima, mamá, estoy bien investigada". Hasta el momento se desconoce el momento en que Galilea Montijo dará este paso, pero ya tiene 1 año insistiendo en tener a su segundo hijo y ha dicho que preferiría que sea niña.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable