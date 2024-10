Actor de Televisa en vivo de 'Imagen Noticias' confirma boda de Erik Rubín con su 'amante'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y también cantante, Jorge 'El Coque' Muñiz, recientemente dejó a más de uno con la boca abierto, debido a que este en una entrevista en vivo de Imagen Noticias, declaró que su colega cantante y también actor, Erik Rubín, oficialmente va a tener boda con su presunta amante, quien se dijo en muchas ocasiones se trataba de la reconocida presentadora de TV, Mónica Noguera.

Un par de meses después de que Rubín a través de un comunicado en su cuenta de Instagram declarara que se separó de la madre de sus hijas tras 22 años juntos, la conductora Andrea Legarreta, en Chisme No Like afirmaron que la realidad era que Noguera se metió en su matrimonio y por su causa terminaban: "Mónica Noguera sería la mujer, que sabiendo que él es casado, en ese gimnasio se dio el flechazo y esto los habría llevado a tener una relación desde el 2022".

Ante estos rumores con los que fue atacada constantemente y la tacharon de robamaridos, la expresentadora de Sale el Sol en entrevista con TV Notas dejó en claro que todo era mentira, que ella ya estaba feliz en una relación con el empresario francés, Julien Betrand, desde hacía 9 años, afirmando que solo se ríe de los chismes: "Mi novio y yo no parábamos de reír. Las malas intenciones no destruyeron mi relación y a mí eso no me movió. Traté de no leer comentarios para que no me afectaran. Hemos llegado a salir todos juntos. Después de una tormenta llega la verdad y la calma".

Pero recientemente, después de que Muñiz se presentara en el noticiero de Imagen TV para hablar de su carrera musical, este afirmó que fue la propia Mónica la que le aseguró que se iba a casar con Rubín, después de que hiciera final la obra de teatro, Jesucristo Superestrella, de donde el cantante mexicano es parte del elenco: "Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica, le hablé a Mónica y ¿sabes qué me dijo?: 'Deja que acabe Jesucristo Superestrella'".

Ante este hecho, Noguera inmediatamente dio su respuesta a Muñiz, dejando en claro que ella no se va a casar con absolutamente nadie. Pero, después de estas declaraciones, en Chisme No Like, una vez más Elisa Beristain y Javier Ceriani retomaron el tema de esta relación extramarital, afirmando que siempre tuvieron razón con lo que informaron. Hasta el momento el intérprete de Happy y Mónica no han dado respuesta a esta situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui