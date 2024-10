'American Idol': Exconcursante que besó a Katy Perry es arrestado por pornografía infantil

Comparta este artículo

Tulsa, Oklahoma. – Benjamin Glaze, un exconcursante de American Idol que ganó notoriedad en 2016 tras ser besado por Katy Perry durante su audición, fue arrestado el viernes por presunta posesión de pornografía infantil. La Unidad de Recuperación de Depredadores Sexuales y Evidencia Digital del Departamento de Policía de Tulsa llevó a cabo su detención tras recibir una pista.

Hay que decir que durante el operativo, las autoridades ejecutaron una orden de registro y descubrieron más de 700 imágenes y videos relacionados con abuso sexual de menores en el dispositivo móvil de Glaze, de 26 años. El exconcursante fue llevado a la cárcel del condado de Tulsa, aunque fue liberado esa misma noche después de pagar una fianza de 50 mil dólares.

Para quien no lo sepa, Glaze se volvió viral en 2016 durante su participación en American Idol, cuando Katy Perry, una de las juezas del programa, lo besó inesperadamente en los labios. En ese momento, Benjamin tenía 19 años y había confesado que nunca había sido besado. Aunque el beso fue recibido con entusiasmo por Perry, desató controversia y críticas hacia la cantante por el contexto inesperado.

En su momento, Benjamin defendió públicamente a la intérprete de Firework con una declaración en redes sociales: "No creo que Katy Perry me haya acosado sexualmente", escribió. Sin embargo, también admitió haberse sentido incómodo porque no lo esperaba: "Nunca había sido besado antes, y no me lo esperaba en ese momento", afirmó.

Pese al revuelo mediático generado por el episodio, Glaze no logró avanzar en la competencia, aunque su audición atrajo la atención de la prensa. En una publicación posterior, el joven reflexionó sobre su experiencia en el programa:

Desearía haberlo hecho mejor en el momento y no haber dejado que el beso me afectara. Debería haber sido capaz de rendir bajo presión”.

El incidente del beso provocó tanto críticas como muestras de apoyo a Perry. En ese entonces, su compañero y juez de American Idol, Luke Bryan, defendió la acción de la cantante:

Vi que el chico dijo que no le molestó, así que tengo que respaldar a Katy en eso," comentó Bryan en una entrevista en The Morning Show. Añadió que la naturaleza del programa a veces los pone en situaciones difíciles: "Como jueces, estamos ahí para juzgar a las personas, y a veces acertamos y otras nos equivocamos. Eso es parte de lo que firmamos."

Benjamin Glaze había audicionado para el programa con una canción original titulada Stadium en octubre de 2015, pero no logró impresionar a los jueces. Pese a la notoriedad que alcanzó gracias al beso viral, su carrera musical no despegó como esperaba. Ahora, su nombre vuelve a estar en los titulares, pero por un motivo completamente diferente.

Las autoridades continúan investigando la procedencia del material encontrado en su dispositivo. Por el momento, no se ha fijado una fecha para la audiencia ni se han dado más detalles sobre el desarrollo del caso.

Este giro inesperado en la vida del exconcursante, quien una vez aspiró a alcanzar la fama a través de la música, deja en evidencia cómo la polémica ha seguido marcando su trayectoria incluso después de su breve participación en la televisión.

