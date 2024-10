De TV Azteca a la plataforma azul: Estuvo en 'MasterChef' y ahora vende contenido exclusivo

Ciudad de México.- Dentro y fuera de MasterChef México, Yanin Campos se ha caracterizado por sus polémicas, mismas que van desde una discusión con el chef Benito Molina por no saber cocinar unos frijoles refritos hasta denunciar públicamente a Conrado Martínes, quien fuera productor del programa culinario transmitido por TV Azteca. La chihuahuense, enfermera de profesión, actualmente dejó un poco de lado su pasión por la cocina y se enfoca en crear contenido exclusivo.

Durante una entrevista para el canal de YouTube Cada Quien Su Mundo, la cocinera confesó que, al principio, no estaba convencida de incursionar en este mundo y ni siquiera tenía conocimiento que existía la famosa plataforma azul. Pero, ante la insistencia de sus seguidores en redes sociales, tomó la decisión de incursionar como creadora de contenido y mostrarse en una faceta completamente diferente a como todos la conocían.

Dije voy a aprovechar que hay gente que me sigue y si me lo están pidiendo, pues también está cool. Aquí la situación es que la gente tiene un concepto equivocado de esta plataforma, si nos vamos para atrás vamos a entender que se creó para crear comunidades más cerradas", expresó la ahora modelo en 2022.

También, Yanin comentó que iniciar en esta plataforma no fue nada fácil, pues además de cargar con los estigmas que esto conlleva, se encontró con algunos seguidores sumamente exigentes y que le hacían peticiones fuera de la realidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, su comunidad se fue depurando y esto le permitió desenvolverse de una mejor manera

Fuera de esos comentarios, está muy padre. Ahorita como que ya me fui quitando más la pena y ya enseñé más. No es como que tenga miles de seguidores, pero yo estoy bien agusto. Somos una comunidad, como un team, que no es tan reducido, casi estamos en los mil suscriptores y así me parece perfecto. Yo soy feliz con los que están, con que estén bien, que les guste, que estemos conviviendo sanamente y yo también los consiento", indicó.