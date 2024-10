De Verónica Toussaint a Daniela Romo: Conoce a las famosas enfrentaron al cáncer de mama

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente en Televisa, TV Azteca y el mundo del espectáculo mexicano en general, ha presentado varios casos de famosas que han tenido que enfrentarse al cáncer de mama, siendo de las más reconocida la famosa presentadora y actriz, Verónica Toussaint, quien perdió la vida a causa de la agresividad de la enfermedad, y también la cantante Daniela Romo, la cual contrario a su colega ya mencionada, logró sobrevivir y brindar testimonio de su lucha contra la terrible enfermedad.

1.- Verónica Toussaint

Con solo 48 años de edad, y para sorpresa de millones de mexicanos, Toussaint perdió la vida el pasado 16 de mayo del año en curso, a causa del cáncer de mama triple negativo, que había regresado meses atrás. La presentadora de Qué Chulada!, por primera vez se enfrentó al diagnóstico de cáncer de mama en el año del 2021, siendo mediante su programa en el mes de octubre, el denominado contra la lucha de la enfermedad, que dio la dura noticia.

Desde ese momento, la presentadora de Imagen TV compartió varios momentos de esta lucha, confesando en el 2022 que entraba en remisión y cerca a ser dada de alta. Desgraciadamente, en los últimos meses del 2023 el cáncer volvió con mucha fuerza, y ella se lo cayó viviendo el proceso sola, hasta que en mayo del 2024 se anunció su deceso.

Verónica falleció a causa del cáncer de mama. Internet

2.- Lolita Cortés

La denominada 'Juez de Hierra' de La Academia, reveló hace precisamente un año, que le había sido diagnosticado el cáncer de mama, que llevaba tratamiento de quimioterapia y que tuvo que ser sometida a una doble mastectomía. Actualmente continúa con su lucha contra la enfermedad, pero ha dejado en claro que más que física, en su caso su mayor reto ha sido el mental, pues sí está aterrada y a veces no puede dormir por todo lo que se le viene a la mente, por lo que va con un psicólogo para afrontar la situación.

3.- Alejandra Guzmán

En el año del 2007, a la hija de Silvia Pinal se le informó de un tumor cancerígeno en uno de sus senos, por lo cual, dos días después fue sometida a una cirugía para que se le fuera retirado y comenzó con su proceso de medicamentos. Actualmente la rockera se encuentra libre de dicha enfermedad y disfruta de su carrera, aunque en medio de fuertes polémicas sobre su familia y vida privada.

Alejandra donó miles de pesos a fundación contra el cáncer de mama. Internet

4.- La Choco

En el año del 2023, Jimena Pérez, mejor conocida como 'La Choco', tras haber presentado los Latin Grammy, informó que meses atrás se enteró que padecía cáncer de mama, compartiendo fotos y videos de su tratamiento, el cual derivó en una cirugía en el mes de mayo para extirpar el tumor, y después alrededor de cinco meses de tratamiento, pues poco antes de los Latin Grammy le anunciaron que estaba libre de la enfermedad.

La Choco compartió su tratamiento contra el cáncer. Internet

5.- Daniela Romo

Uno de los casos más conocidos en la industria del espectáculo es el de la actriz de Alborada e intérprete de temas como De Mí Enamórate, pues en el año del 2011 confesó que en octubre le detectaron cáncer de mama. Romo además de su talento, también era reconocida por su preciosa y larga melena que cuidaba como lo más preciado de su vida, que desgraciadamente tuvo que cortar por completo debido a las quimioterapias.

Actualmente la actriz se encuentra completamente sana, su preciosa melena volvió a crecer y sigue haciendo melodramas, como Amor Amargo. En 2016 dejó este mensaje a sus fans: "Fue en octubre cuando me diagnosticaron con cáncer de mama, y pues se vuelve una fecha significativa; afortunadamente fue temprano, por eso que les hablo tanto de prevención, porque si llega uno temprano, pues aquí estoy cinco años después contándola".

Daniela sobrevivió al cáncer de mama. Internet

6.- Patricia Reyes

En el año del 2012, la reconocida actriz de melodramas como La Madrastra, fue diagnosticada con la terrible enfermedad, por lo que comenzó con un complicado proceso de tratamiento, que también la llevó a perder el cabello. En el año del 2015, confirmó que estaba libre de todo cáncer y publicó su libro La Vuelta Da Muchas Vidas, para expresar en este todo lo que vivió durante el complicado proceso de recuperación y como lo afrontó.

Patricia escribió un libro sobre su cáncer de mama. Internet

7.- Adamari López

Sin duda otro de los casos más mediáticos de esta enfermedad fue el de la actriz de novelas como Mujer de Madera y Alma de Hierro, pues a sus 33 años en el año del 2005, los médicos le encontraron una masa cancerígena en su seno, por lo que inmediatamente se sometió a las quimioterapias y afrontó una mastectomía parcial y varias cirugías reconstructivas. En medio de todo este proceso se separó de su esposo, Luis Fonsi, al que tacharon de “mal hombre” por abandonarla en este momento tan importante.

Hoy en día la expresentadora de Hoy Día se encuentra libre de cáncer, sana y feliz al lado de su hija, disfrutando de su etapa de presentadora.

Adamari cada año busca crear conciencia contra el cáncer de mama. Internet

8.- Alicia Machado

Mientras disfrutaba de un gran éxito en el mundo del espectáculo, desgraciadamente Alicia en el año del 2014 estaba enfrentando su lucha contra el cáncer, confesando que estuvo muy mal a causa de esto: "En el mes de julio del año pasado (2013) me habían detectado unos problemas en los senos, que por grabar La Madame me fui (demorando), el tratamiento no funcionó y estuve muy mala de salud”, declaró en entrevista con CNN.

Afortunadamente, la actriz de Una Familia Con Suerte logró salir victoriosa con su lucha tras su complicado proceso de tratamiento y recuperación, siendo hoy en día una de las celebridades más queridas, pero también más polémicas del medio.

Alicia Machado. Internet

9.- Bárbara Mori

Sin que nadie lo supiera, en el año del 2008, la exesposa de Sergio Mayer enfrentó en silencio su lucha contra el cáncer de mama, hecho que le causó mucha ira con la vida, pues no entendía como a sus 29 años tenía que pasar por el proceso mencionado y evidentemente se aterró pensando que iba a fallecer a causa de esto. Por fortuna, hoy en día, la actriz está libre de cáncer.

Angélica sobrevivió al cáncer de mama. Internet

10.- Angélica María

Corría el año de 1997 cuando la madre de Angélica Vale, desgraciadamente sufrió dos impactantes golpes en su vida, el primero, el deceso de su madre por cáncer de mama, el segundo, que meses después fue diagnosticada con la misma enfermedad, que la hizo pensar en que iba a perder la vida. La actriz de melodramas y cantante declaró que en esos momentos fue su hija la que le dio la fuerza para salir adelante: "Sí fue una noticia que me dio mucho miedo, pero que después tuve que afrontar, que me dije: ‘Yo no puedo dejar a mi hija sola’. Se acaba de ir mi madre, yo no me voy a ir".

Hoy en día, la intérprete de Eddy Eddy está sana y disfruta no solo de seguir gozando de una exitosa carrera, salud y estar con su hija, sino que también es abuela de una nena y un nene, que afirma son su adoración.

Fuente: Tribuna del Yaqui