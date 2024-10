Es gay: Tras divorcio y volverse mujer, famoso villano de Televisa se confiesa y sale del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas de Televisa sale del clóset y revela si su familia lo aceptó luego de ventilar su orientación sexual. Se trata del primer actor Alejandro Tommasi, quien luego de un tormentoso divorcio de su exesposo Óscar Ruiz, a quien demandó por violencia y difamación, habló acerca de la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en la televisión y si sus seres queridos lo apoyaron o lo rechazaron cuando dijo que era homosexual.

Como se recordará, Tommasi empezó su carrera artística en 1980 y actuó en populares telenovelas de Televisa como Colorina, Principessa, El extraño retorno de Diana Salazar, Carrusel, María la del barrio, Tres mujeres, El manantial, Alborada, Destilando amor y Corazón indomable. Aunque actualmente no cuenta ya con un contrato de exclusividad e incluso ha trabajado en Telemundo el año pasado volvió para participar en el melodrama Tierra de Esperanza y próximamente Juegos de amor y poder.

Alejandro Tommasi

El primer actor es abiertamente homosexual desde hace años. En 2011 se casó con su ahora exmarido Óscar Ruiz y tres años después decidieron divorciarse luego de fuertes problemas de pareja, como la supuesta falta de apoyo e infidelidades de Ruiz. Aunque en 2022 Tommasi causó polémica al asegurar que más bien se consideraba "pansexual", pues "Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame", señaló entonces.

Alejandro Tommasi y su expareja

El originario de la CDMX, quien también participa en obras de teatro como Perfume de Gardenia y anteriormente Aventurera, puesta en escena para la que se volvió mujer interpretando al personaje de 'Bugambilia', se dijo agradecido en entrevista para el programa de Imagen Televisión De Primera Mano, por que actualmente en la televisión abierta haya más inclusión respecto a personajes homosexuales.

"Qué bueno que la gente pueda identificarse porque siempre en cada familia existe alguien, primo, sobrino o lo que sea, que tiene preferencias diferentes y que la televisión se abra de esa manera es un respiro para esa gente que luego puede tener algún problema, un trauma porque en su casa no lo aceptan", señaló. "En la televisión se puede mostrar como una forma de que se acepta, se rechaza pero se acepta y se ve la problemática que puede haber en este tipo de situaciones", mencionó.

Hablando de que algunos caen en depresión e incluso esta los lleva a la muerte, el actor expresó: "Sí, se agradece y creo que el público lo agradece también". Sobre si su familia lo aceptó o rechazó por su orientación, mencionó que está orgulloso de sus preferencias: "Sí, en mi familia no hay ningún problema. No tengo ningún problema con eso, mi familia sabe perfectamente y la gente lo sabe también, la gente lo acepta".

Y agregó que aunque es parte de la comunidad LGBTQ+, señaló que no por eso significa que le gusten muchas actividades como los desfiles: "No es algo que ande cantando el himno ni yendo al Pride, porque esas cosas no me gustan. Hay cosas que no me parecen necesarias y que la inclusión no es la explosión... entonces la comunidad de repente explota y es complicado. No estoy de acuerdo en muchas cosas, sin embargo, las respeto", concluyó.

Fuente: Tribuna