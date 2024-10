Eugenio Derbez pagaría un alto costo por la gran fama de la que goza en Hollywood y México

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Para nadie es un secreto que, antes de su arribo a Estados Unidos, Eugenio Derbez, ya gozaba con gran fama en México gracias a la creación de sus programas de comedia como XHDRBZ, Familia P. Luche o Al Derecho y Al Derbez, solo por mencionar algunos; sin embargo, el famoso tuvo que pagar un alto costo por el reconocimiento que obtuvo en su entonces casa, Televisa y fue el dejar de lado a sus hijos mayores: Aislinn, José Eduardo y Vadhir.

Ahora, el actor de CODA se enfrenta a una nueva encrucijada en su vida y se trata de la gran carrera que está cosechando al convertirse en una artista detalla internacional, puesto cuenta con proyectos tanto en Miami, Los Ángeles y México, por lo que frecuentemente está viajando, lo cual en teoría no está mal; sin embargo, esto conflictúa con su rol como padre de Aitana, la hija de 10 años que concibió con Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez revela que pagaría un alto precio por su fama

En más de una ocasión, Eugenio ha mencionado que ha querido enmendar los errores que cometió en el pasado con Aitana, pero esta tarea se la ha ido complicando conforme su carrera ha ido avanzando en Estados Unidos, hecho que señaló durante una entrevista que dio a Despierta América en días recientes, donde señaló que en la actualidad se encuentra intentando avanzar con sus proyectos, mientras equilibra su responsabilidad como padre de una pre-adolescente.

“Es que es un conflicto muy fuerte porque ahorita, después de haberme equivocado tanto con mis hijos, porque estaba yo tratando de hacer una carrera, un patrimonio, y quizá le dedique más tiempo a mi carrera que a mis hijos (…) también estoy en un momento muy importante, y me está costando un trabajo balancearlo, pero cada vez que puedo corro y me regreso a ver a mi familia. Ya estoy mucho más balanceado, pero no deja de ser tremendamente difícil porque ahorita estoy en Miami y saliendo de aquí corro y vuelvo a Los Ángeles, pero son seis horas de vuelo.”

Derivado de dichas declaraciones, Eugenio fue cuestionado sobre sí consideraba que, en algún momento, podría arrepentirse de las decisiones que está tomando, sobretodo porque Aitana está creciendo a una gran velocidad y, en algún momento, ya no querrá pasar tiempo con su padre, hecho que el propio Derbez parece ser consciente, puesto él mismo señaló que ha llegado a reflexionar al respecto.

“Yo creo que ahorita no, pero también me preocupo porque mi hija tiene diez años, son los años... me quedan muy pocos años de tenerla conmigo, entonces de repente digo, debería estar aprovechando sus años de lleno en viajar con ella, en estar todo el tiempo con ella y, igual si me arrepiento en el futuro, espero que no, pero es posible.”

Finalmente, Eugenio fue cuestionado sobre sí consideraba si este mismo ritmo de vida podría llevarlo a tener conflictos con Alessandra Rosaldo, ya que, prácticamente no pasaban tiempo juntos; sin embargo, el famoso reveló que, aunque sí se trata de un tema que le “da miedo”, también es algo que ha hablado mucho con la cantante de Sentidos Opuestos y ambos han llegado a diversos acuerdos para que las cosas funcionen entre ellos.

“Sí, sí me da miedo. Pero te voy a decir una cosa, lo tenemos como muy platicado. Sí, por ejemplo (…) quedamos de que ‘bueno, te tienes que ir a filmar a México y te tienes que filmar allá y yo te alcanzo aquí’. (…) Ahorita tenía yo que haber ido de aquí, de Miami a México, que era mucho más fácil, y no, ahorita salgo y voy a tomar un vuelo hasta la madrugada para llegar a mi casa, aunque sea dormir un ratito, estar con mi hija unas horas y luego regresarme a México, pero ese es el tipo de cosas que hacen, esos esfuerzos, hacen que sigamos conectados. De repente Ale me cae con la niña un fin de semana, entonces siempre estamos conectados.”

Fuentes: Tribuna