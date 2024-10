"Lamento no salvarte": Hermana de Liam Payne publica desgarradora carta al exOne Direction

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La joven británica de nombre Ruth Gibbins, que es hermana mayor de Liam Payne, recientemente empleó sus redes sociales para compartir una desgarradora carta dirigida a su hermano, al que nombró su "mejor amigo" y una de las personas que más feliz la hacía en este mundo. En su mensaje demuestra que el mundo no solo perdió un artista y querido exintegrante de One Direction, sino que hay una familia que daría lo que fuera por tenerlo de regreso, lamentando no salvarlo.

La trágica muerte de Payne tras caer del balcón ubicado en su habitación del hotel en el que pasaba unos días de descanso en Buenos Aires, Argentina, ha dejado una gran marca de dolor y vacío en millones de sus fans, pues han expresado la gran admiración y amor que sentían por el intérprete de For You. Su deceso ha tenido un gran nivel mediático, pero muchas más incógnitas, pues hay un sin fin de turbias teorías sobre qué lo llevaría a perder la vida, incluso se dice que él se la quitaría.

Ahora, dejando de lado todo lo que se ha dicho, la hermana del cantante de temas como What Makes You Beautiful, ha empleado su cuenta de Instagram para compartir las mejores fotos al lado de su hermano y una carta en la que externa todo el sufrimiento de su corazón por haber perdido a su mejor amigo, señalando que considera que no se le dio el mérito que merecía en vida: "No siento que este mundo haya sido lo suficientemente bueno y amable contigo. Me cuesta entender lo que ha pasado y no entiendo a donde te fuiste".

Liam con su familia. Internet

En su mensaje, recordó sus mejores momentos juntos, como comenzó su carrera en The X Factor, las vivencias que tuvieron en esas aventuras, pero que también en medio de todo el éxito, en él había una gran incertidumbre y mucho dolor, afirmando que el mundo ahora lo llora y grita su amor, pero en vida no se lo hicieron saber y no fueron amables con él: "A menudo, a lo largo de los últimos años, te has esforzado mucho para superar todo lo que te estaba ocurriendo... Solo querías ser querido y hacer feliz a la gente con tu música. Espero que ahora puedas ver esta efusión de amor que nunca recibiste en tu época".

Ruth declaró que siempre se habla del artista, pero ahora quiso dejar en claro que más que un cantante fue un hermano devoto, un ser humano con un carisma y un inmenso corazón que le dio los mejores años de su vida, que siempre estuvo para ella y al convertirse en padre de Bear Gray Payne, fue el padre más maravilloso, por lo que ahora como tía haría todo para cuidar del menor: "¡Gracias por cambiar mi vida, gracias por los recuerdos increíbles, gracias por ser el mejor hermano y amigo que tendré jamás! Cuidaremos de Bear y él siempre sabrá lo increíble que es su papá y cuánto lo idolatras".

Lamento no haber podido salvarte. Te amo, Oh, cómo mi corazón te extraña. Una última vez necesito que sepas que estoy aquí si necesitas algo. Conduciría hasta el fin del universo para traerte de regreso", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui