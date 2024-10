Luto en Televisa: Enfermedad mata a hijo recién nacido de actor; estremece desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas conmovió a todo el público de Televisa luego de hacer una desgarradora confesión ante las cámaras ya que habló acerca de la triste pérdida que sufrió cuando murió su bebé a las pocas semanas de nacido. Se trata del querido actor Ferdinando Valencia, quien en el año 2019 se enfrentó al fallecimiento de su bebé Dante el 3 de agosto del año 2019.

Como se recordará, el intérprete originario de Colima y su esposa Brenda Kellerman se convirtieron en padres hace 5 años cuando ella dio a luz a mellizos, pero lamentablemente Dante tuvo diversas complicaciones de salud desde su nacimiento que le provocaron una meningitis y lo hicieron perder la vida. El recién nacido luchó por su vida en un hospital, pero falleció; Ferdinando ha repetido en varias ocasiones que la muerte pudo haber sido derivada de una negligencia médica.

Dante falleció a las pocas semanas de haber nacido

Valencia, que ha participado en novelas como En nombre del amor, Camaleones, La fuerza del destino y Por amar sin ley, se encuentra a nada de volver a la actuación ya que forma parte del melodrama Papás por conveniencia que se estrenará el próximo lunes. Durante la presentación oficial a la prensa, el histrión platicó con reporteros sobre el proyecto y también sobre qué hace para recordar a Dante ahora que ya se acerca el Día de Muertos.

El villano de la historia confesó que le encanta seguir las tradiciones mexicanas y por supuesto pone un altar de muertos en honor a Dante y otros seres queridos que ya partieron: "Soy nacionalista... procuro mantener esas tradiciones y los honramos con flores, con altares, con vino", dijo y luego explicó que le pedirá a su pequeño que no se acerque al alcohol que encontrará en el altar: "Le tendré que decir a Dante 'no te acerques a esto'".

También hizo una emotiva reflexión: "Sobre todo nos damos el tiempo de generar físicamente un espacio que nos hable de ellos, ahí está la importancia de los altares, hay que recordarnos a nosotros mismos que los recordamos a ellos". Posteriormente, Ferdinando declaró que cuando se comunica con su hijo siente su presencia: "Normalmente detrás de cada situación lo estoy invocando, si necesito sentirme más seguro o si tenemos miedo, mi mente va para allá 'Dante, échame la mano, dame paz, dame calma, dame tranquilidad'".

Y agregó: "Hay cosas que se sienten en verdad después de que pido, más allá de la sugestión, creo que pasan cosas que de alguna manera, ritualizarlo me resulta funcional". Finalmente, Ferdinando aseguró que su hijo no tenía que cuidarlos desde el cielo, como muchos padres afirman cuando pierden un hijo: "Él no tiene ninguna responsabilidad, me gusta pensar que lo que hizo en la vida, lo hizo bien, para mí es más que suficiente".

