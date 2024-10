Luto en Televisa y TV Azteca: Cáncer mata a famosa actriz y filtran secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de un año y medio de la muerte de una querida actriz de Televisa y TV Azteca a causa del cáncer, su exesposo revela algo que nadie sabía acerca de su maternidad. El secreto revelado fue acerca de la fallecida actriz mexicana Rebecca Jones, quien el 22 de marzo del 2023 perdió la vida a los 65 años luego de una larga lucha contra el cáncer de ovario. Su exmarido, el actor Alejandro Camacho, reveló en una emotiva entrevista cuál fue el secreto que se llevó a la tumba.

Como se recordará, Jones actuó en telenovelas de Televisa, TV Azteca y Telemundo como Cuna de Lobos, Imperio de Cristal, La vida en el espejo, El país de las mujeres y Cabo, el último proyecto que hizo la actriz en 2022 en Las Estrellas, el cual tuvo que dejar porque su salud se empezó a agravar. Previo a su fallecimiento, una fuerte neumonía la mantuvo internada y en terapia intensiva en el hospital. Aunque anunció que estaba recuperándose, lamentablemente falleció poco después.

Rebecca Jones (QEPD) y Alejandro Camacho

Este viernes 18 de octubre, el canal Imagen Televisión retomó una entrevista de hace algunos años que le concedió Alejandro Camacho al conductor Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, antes de que muriera Rebecca. El actor y exesposo de la actriz reveló que cuando estaban casados lamentablemente perdieron dos bebés, uno antes y otro después de que naciera su único hijo, Max. Ambos se casaron en 1986 y se divorciaron en 2011 luego de 25 años juntos.

"Nos casamos en Estados Unidos por la iglesia", relató Camacho. "Duramos 26 años, toda una vida... y hay que tener los huev... para cambiarla porque cuando las cosas no funcionan uno no puede asumirse sentimientos de culpa para no tomar las decisiones que tienes que tomar. es difícil", contó. Sobre qué falló para que el matrimonio terminara, el actor fue sincero: "Yo, yo, yo... los hombres fallamos (...) Yo creo que ellas son mucho más coherentes con ellas mismas que nosotros que estamos locos".

Rebecca Jones (QEPD) murió de cáncer en 2023

"Quizás me faltó madurez, de la cual huyo. No quiero ser maduro, me niego", agregó. Y al hablar de todo lo que pasaron juntos durante esos 26 años de matrimonio, el histrión dijo: "Todo, la mayoría buena", agregando después que pasaron por un luto muy difícil: "Perdimos dos bebés, uno antes de Max y otro después", señaló. "(Fue) muy duro". Por otro lado, también reveló algo que nadie sabía, y es que la actriz Lucía Méndez los ayudó a concebir a su hijo Max.

"En ese momento estaba trabajando con Lucía Méndez y nos recomendó un médico, que de alguna manera Max está aquí por ese médico (...) empezó a tratar a Rebecca y gracias al tratamiento que le dio Max está aquí", relató el actor a Infante, asegurando que Max es un excelente hijo, resaltando sus cualidades. Al momento de la entrevista, la actriz estaba pasando por un duro episodio de salud a causa del cáncer contra el que luchaba, por lo que Camacho aseguró que el joven siempre se mantuvo a su lado.

Fuente: Tribuna