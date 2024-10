"Me rompió el corazón": Ángela Aguilar confiesa ruptura con Christian Nodal y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Ángela Aguilar se encuentra dando de que hablar y es tendencia en redes sociales, debido a que en una entrevista que tuvo, abrió su corazón y confesó una ruptura sentimental con su esposo, el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, por lo cual dejó en completo shock a las presentadoras a cargo de sus preguntas. La joven intérprete aseguró que fue algo muy doloroso y le "rompió el corazón".

Hace casi tres meses que los intérpretes de Dime Cómo Quieres, llegaron al altar en medios de rumores de haber comenzado su relación amorosa mientras que el sonorense aún seguía de novio con Cazzu, la rapera argentina con la que se convirtió en padre en septiembre del 2023. En su momento el joven negó rotundamente que la menor de la dinastía Aguilar fuera la tercera en discordia y afirmó que todo estaba perfecto entre los involucrados.

Después de dichas declaraciones, la hija de Pepe Aguilar y su ahora esposo se han mantenido alejados de todo lo que se dice en su contra y se han dedicado a presumir su amor en las redes sociales y en los diferentes proyectos que cada uno ha presentado por individual, hasta ahora. La intérprete de En Realidad acaba de brindar una entrevista para NBC, en la que declaró que ella jamás fue la tercera en discordia y la gente solo inventó cosas en su contra.

Ángela y Nodal celebraron sus dos meses así. Instagram angelaaguilar_

Meses antes que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían. Nosotros lo compartimos porque, como figuras públicas, desafortunadamente, hay que hacerlo. Porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo", declaró la joven.

Pero, no solo ha hablado de las cosas buenas y aclarado que entre ellos no hubo infidelidad, sino que también se sinceró al confesar que a sus 21 años, ha tenido varias decepciones amorosas y una de ellas la vivió a manos del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, pues al parecer, cuando él anunció su separación de Belinda, sí serían ciertos los rumores de que entre ellos dos estuvo a punto de concretarse una relación, más no sucedió y Nodal fue visto con varias mujeres hasta que se estableció con la creadora de Nena Trampa.

Aunque la intérprete de Tu Sangre En Mis Venas no hizo mención a una fecha en específico ni que fue lo que pasó, señaló que "Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto. Está sanado". Sus palabras han hecho mucho eco, y una vez más en X, antes conocido como Twitter, ha sido tendencia con un sin fin de criticas en el que afirman que solo se hunde con cada entrevista que da.

Fuente: Tribuna del Yaqui