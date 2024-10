Ni Andrea Legarreta ni Galilea: Este conductor de 'Hoy' tendría el sueldo más alto en el elenco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante años se ha especulado mucho acerca de los millonarios sueldos que perciben los integrantes del programa Hoy, en especial de Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Sin embargo, esta semana se comenzó a especular que en realidad es un hombre quien percibe la mayor cantidad de dinero en esta exitosa emisión de Televisa, lo cual dejó en shock a todo el público.

En días pasados Oswaldo Pisfil, manager de artistas, sugirió que Nicola Porcella sería la personalidad mejor pagada del matutino. De acuerdo con su relato, el recién llegado a Hoy recibiría más de medio millón de pesos mexicanos tras su contratación "Digámoslo que un total mensual de dólares, por lo del programa Hoy y todo lo que eventualmente puede estar haciendo Nicola en Televisa, debe estar alrededor de unos 30 o 35 mil, alrededor de 693 mil 854 pesos mexicanos al mes", comentó Pisfil.

Nicola Porcella forma parte del programa 'Hoy'

Tras volverse viral esta información, Porcella hizo frente a la prensa para hablar al respecto y desmintió que su salario mensual ronde entre los 30 mil a los 35 mil dólares: "Primero que no es verdad, hay meses buenos, hay meses malos, hay meses que hay campañas y te va mejor, hay meses que no hay campañas, hay meses que las redes te ayudan algo más, hay meses que no, entonces no es así, no es verdad, pero ya, la verdad que no me gusta estar peleando contra la corriente", explicó el peruano.

El segundo lugar de La Casa de los Famosos México 2024 aseguró a distintos medios que ya ha intentado poner un alto a este tipo de falsa información sobre su vida privada, pero no ha tenido gran éxito. "Un día escribí y le puse que no, que por favor dejen de estar hablando, me dijeron 'pero si él sube sus cosas', pero si yo subo lo que quiero, yo no he publicado, gano esto, gano el otro", explicó Nicola.

Asimismo, el conductor subrayó las complicaciones personales que le puede ocasionar que este tipo de datos salga a la luz pública, sobre todo si no son ciertos. "En cualquier parte del mundo es delicado, lo dije ese día: 'voy a cobrarles a ellos el escolta y el chofer, si lo llego a necesitar el escolta', pero ya, la verdad, saben que no me gusta pelear, y aparte estoy contento, trabajando, ya no hago ni caso... Me preocupa mi familia, pero mientras estén tranquilos, yo estoy bien", manifestó.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes