Padre de Liam Payne llora desconsoladamente junto a fans en hotel de Argentina

Buenos Aires, Argentina. – Geoff Payne, padre del exintegrante de One Direction, Liam Payne, fue visto ayer viernes presentando sus respetos en el memorial improvisado fuera del Hotel CasaSur Palermo, donde su hijo murió trágicamente el miércoles pasado.

El afligido padre llegó desde el Reino Unido a Argentina, registrándose en un hotel diferente, acompañado de varias personas. Vestido con traje azul marino, camiseta negra y zapatos a juego, Geoff acudió a CasaSur para rendir homenaje a Liam y agradecer a los numerosos fanáticos que se habían reunido para despedir al cantante.

Hay que decir que, durante su visita, Geoff se unió a un grupo de fans de One Direction que se encontraban en las afueras del hotel, dejando flores, cartas y mensajes en honor a su ídolo. Entre canciones del repertorio de la banda y lágrimas, los seguidores guardaron un momento de silencio mientras el padre de Liam asentía en señal de agradecimiento.

Con gran solemnidad, Geoff se tomó un tiempo para revisar los tributos dejados por los fans, demostrando la cercanía que siempre tuvo con su hijo y el apoyo incondicional que brindó a su carrera musical desde sus comienzos en The X Factor.

Para quien no lo sepa, Payne, de 31 años, falleció tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur. Las autoridades informaron que el tercer piso permanece cerrado por la investigación en curso, mientras se recaban pruebas sobre lo ocurrido.

Fuentes policiales indicaron que el cantante, quien había luchado con problemas de adicción, habría estado bajo los efectos de sustancias alucinógenas y actuando de forma errática en las horas previas a su muerte. En su habitación se encontraron bebidas alcohólicas, clonazepam (usado para trastornos de pánico y epilepsia) y otros objetos asociados al consumo de drogas.

Además, según testimonios recopilados por La Nación, Liam habría estado de fiesta con dos mujeres en su habitación antes del incidente. El gerente del hotel alertó a las autoridades a través de una llamada al 911, describiendo al cantante como “drogado y borracho” y expresando preocupación por su comportamiento.

El trágico final se produjo poco después de la caída. El informe preliminar señala que Liam murió a causa de múltiples traumatismos y una hemorragia interna y externa provocada por el impacto. La policía continúa investigando las circunstancias exactas del accidente.

La familia de Liam emitió un comunicado conjunto tras su muerte: “Estamos desconsolados por la pérdida de Liam. Su luz brillará por siempre en nuestros corazones”. La noticia ha conmocionado a la industria musical y a los millones de seguidores que lo acompañaron desde sus días en One Direction hasta su carrera como solista.

El recuerdo del intérprete de Story of My Life y Strip That Down seguirá vivo en su música, dejando una huella imborrable entre aquellos que lo admiraron y lo acompañaron en su trayecto artístico y personal.

Fuente: Tribuna