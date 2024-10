Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez, sufre fuerte accidente en restaurante

Ciudad de México. – En medio de la reciente atención mediática que rodea a José Eduardo Derbez y su familia, fue su pareja, Paola Dalay, quien ahora se convirtió en noticia tras un accidente inesperado en un restaurante. La influencer encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes y videos en los que mostró un corte en su pulgar izquierdo, provocado por un vaso roto.

En sus publicaciones, la joven relató que el accidente ocurrió cuando un vaso de vidrio se rompió en su mano, provocándole un corte profundo en el pulgar. La influencer comentó que, aunque el personal del establecimiento le proporcionó atención médica inmediata, el sangrado no se detenía, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.

Yo me vine a un restaurante muy feliz, a disfrutar mi noche, y que se me revienta un vaso", escribió en tono sarcástico mientras documentaba su experiencia. Pero eso no fue todo, pues en una de las historias, se le pudo ver llorando mientras le cosían la herida, aunque con su característico sentido del humor, bromeó diciendo que el dolor fue “peor que una cesárea”.