¿Romance en la pista? Imanol Landeta rompe el silencio sobre lo que tiene con Sandra Itzel

Ciudad de México. – La química entre Sandra Itzel e Imanol Landeta ha dado mucho de qué hablar desde que comenzaron a competir juntos en Las Estrellas Bailan en Hoy. Si bien ambos han insistido en que su relación es puramente profesional, las miradas, sonrisas y complicidad sobre el escenario han despertado rumores de romance, alimentados por los fans que no han tardado en crear un "shippeo" entre ambos.

En entrevistas recientes, la actriz Sandra Itzel aclaró que, aunque apenas conoce a Imanol desde los ensayos del programa, la conexión entre ellos ha sido natural e inmediata. Esta cercanía ha hecho que se vuelvan prácticamente inseparables tanto dentro como fuera de la pista de baile.

"Imanol ha sido muy especial conmigo. Es un caballero y siempre está al pendiente. Eso es algo que valoro mucho," añadió, dejando en el aire la posibilidad de que algo más que una amistad pueda surgir entre ellos.

Por su parte, Imanol Landeta, quien regresó al escenario con fuerza en este popular segmento del programa Hoy, indicó que su conexión con Sandra ha sido una pieza clave en su desempeño:

Ya vi que hay ‘shippeo’, pero lo cierto es que tenemos una relación muy especial y una gran complicidad", comentó el actor entre risas. Además, no ocultó el impacto que Sandra ha tenido en su vida desde que trabajan juntos. "Me hace falta cuando no está, no solo como compañera de baile, sino por su energía y su presencia".