Tarotista afirma habló con Liam Payne tras su muerte; novia estaría embarazada de una niña

Ciudad de México.- Una Tarotista en redes sociales acaba de emplear sus redes sociales para mandar un mensaje a las millones de fans de One Direction, en el que afirmó que habló con Liam Payne, después de que este enfrentara su trágica muerte tras caer de un balcón. Según la mujer, en la conversación con el famoso cantante británico le confesó que le preocupa una niña, por lo que se especula que Kate Casiddy, su novia, estaría embarazada.

Desgraciadamente, el pasado martes 16 de octubre, se informó del fallecimiento del intérprete de temas como For You, debido a su caída del tercer piso, donde estaba la habitación del hotel en el que se hospedaba durante su tiempo en Argentina. Pese a lo delicado de la situación, tanto en redes sociales, como en medios de comunicación han salido a la luz muchas teorías turbias sobre sus últimos momentos de vida, como que estaría drogado y alcoholizado, o que se lanzaría porque padecía depresión.

Ante todo esto que ha salido, miles de las fans de la extinta banda conformada por Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, se han mostrado preocupadas y han pedido respeto en redes sociales para él y su familia, por lo cual la Tarorista señaló que se puso en contacto con su alma para hablar, y que él le aseguró que quiere paz: "A las fans de Liam Payne, con mucho respeto, les digo que se queden tranquilas. Él ya sabe que no esta más acá, se arrepiente de lo que hizo y de como desperdició su vida pero ahora quiere encontrar la paz. Si ponen velas, recuérdenlo con una sonrisa".

Tras esto, la persona mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, declaró que sin importar de quien se trate, este tipo de temas deben tratarse con mucho respeto, y él simplemente quiere que todos los que ha dejado atrás sean felices y lo recuerden con todo lo bueno que pasaron. Sin embargo, la persona tras la red social mencionó que para él había una niña que le preocupa mucho y que es muy importante para él: "Siempre hay que ser muy cauteloso y respetuoso, pero el quería pasar ese mensaje. Parecería que una niña/nena es importante para él. Que esté en paz".

Ante esta declaración, una fan del cantante de What Makes You Beautiful señaló que podría hablar de Bear Payne, su hijo de siete años, pero la tarotista insistió en que no: "Yo sé que tenía un hijito, pero me muestra una nena. Quizá más adelante tenga sentido". Con esto muchos han llegado a pensar que le estaría queriendo decir que su novia, Kate, que pasó unos días con él antes de su deceso, podría estar en la dulce espera de una niña, mientras que otras declaran que tal vez es por su sobrina.

