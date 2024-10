Tras volver a Televisa, Facundo hunde a TV Azteca y exhibe fracaso de su programa: "Una mier..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Facundo es conocido en el mundo del espectáculo por su irreverente forma de ser y es que en más de una ocasión ha dejado claro que no le teme a exponer situaciones que lo puedan poner en problemas. Recientemente el famoso conductor de Televisa se sinceró para destrozar a TV Azteca y reconoció que el primer fracaso de su carrera fue un programa que realizó en esa empresa.

Como se recordará, Facundo saltó a la fama en la empresa de San Ángel donde realizó programas como Chavoz, Depasónico, Toma Libre, Incógnito y Turnocturno. Sin embargo, en el año 2015 el también comediante y actor decidió renunciar a su contrato de exclusividad y pudo llegar al Ajusco, donde realizó programas como La Isla, el reality y más recientemente Cazatesoros, al lado de Regina Murguía.

Durante el más reciente episodio de Miembros al aire, el conductor mexicano recordó su programa de concursos y lo destrozó, asegurando que él no quería ser parte del proyecto porque sabía que iba a fracasar: "Yo hice un programa en esa televisora que se llamaba Cazatesoros, yo desde que lo vi dije 'ese va ser el primer fracaso de mi vida' y me dijeron 'no, está bien chido' y yo 'no, esto es una mi...'", expresó.

Facundo recordó el fracaso de 'Cazatesoros'

Facundo confirmó lo que estuvo especulando la prensa acerca de que Cazatesoros fue sacado del aire de un día para otro debido a que registró muy bajo rating: "Íbamos a grabar 20, grabamos 10 y salieron seis al aire, valió ma... nadie lo entendió, ni nosotros le entendíamos, salió horrible, ni nosotros le entendíamos, salió horrible, era un formato coreano", expuso el irreverente presentador ante el público de Unicable.

El conductor aseguró que a él no le resultó extraño que este programa fracasara y lanzó la siguiente broma: "Dijeron 'regrésate a tu casa' y todos '¿qué falló? ¿fallé yo?'". Por otro lado, Facundo se sinceró y declaró que en Televisa también realizó un proyecto que no le encantaba y era cuando tenía que ponerse la botarga del exitoso Jaime Duende: "No me divertía, me divertía más salir a hacer bromas", declaró dejando sin palabras a sus compañeros de Miembros al aire.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable