Andrew Garfield revela cómo fue volver a su papel como 'Spider-Man': "Fue sanador"

Los Ángeles, California. - Andrew Garfield, quien interpretó a Peter Parker en The Amazing Spider-Man, se mostró abierto a volver al papel que lo convirtió en superhéroe, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. En una reciente entrevista con Esquire, el actor británico reflexionó sobre su participación en Spider-Man: No Way Home (2021), donde compartió pantalla con Tobey Maguire y Tom Holland, y aseguró que la experiencia fue "realmente curativa" después de la presión que enfrentó durante su tiempo como el arácnido de Sony.

Garfield retomó su papel en la mencionada cinta, la cual exploró el concepto del multiverso y reunió a las tres generaciones de Spider-Man, lo que encantó a los fans de la franquicia. Según comentó, la película le permitió reconciliarse con el personaje tras el abrupto final de su saga en 2014, cuando The Amazing Spider-Man 3 fue archivada por Sony tras los resultados poco satisfactorios de la segunda entrega protagonizada por él y Emma Stone.

Para quien no lo sepa, la decisión de Sony dejó al personaje de Garfield en un limbo y al actor con una sensación de cierre incompleto. Sin embargo, cuando se le pidió regresar para Spider-Man: No Way Home, Garfield encontró la oportunidad para concluir su ciclo de manera satisfactoria. La película se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando casi dos mil millones de dólares a nivel mundial y revitalizando el entusiasmo por el Spider-Man de Garfield entre los seguidores del superhéroe.

A pesar de no haber confirmación sobre una cuarta entrega con el regreso de Garfield, el actor no descarta la posibilidad de volver al traje arácnido bajo ciertas condiciones. "No cerraría la puerta definitivamente", señaló. "Si se tratara de una historia que valiera la pena contar y un desarrollo que aportara algo nuevo al personaje, entonces sí, consideraría regresar".

Hay que señalar que estos comentarios surgen en un momento en que el universo cinematográfico de Spider-Man continúa expandiéndose. En junio de 2023, Tom Holland mencionó a The Hollywood Reporter que él y los productores de la franquicia ya habían sostenido reuniones para discutir una posible cuarta película. Aunque el proyecto aún no tiene luz verde, el interés de Holland en continuar con el personaje y la posible dirección a cargo de Destin Daniel Cretton mantienen la expectativa alta.

Actualmente, Garfield se prepara para el estreno de su nueva película We Live in Time, donde comparte protagonismo con Florence Pugh. La cinta marca su regreso a la pantalla grande tras dos años de ausencia en un papel principal, y el actor se muestra entusiasmado por trabajar nuevamente con una perspectiva renovada.

Me siento más relajado, más consciente y, definitivamente, más dispuesto a disfrutar cada momento", expresó Garfield. "Conozco mis capacidades y limitaciones como actor, lo que me permite experimentar más libertad y alegría en cada proyecto". Con esta nueva actitud, no es de extrañar que su disposición para retomar el papel de Spider-Man esté motivada no solo por el amor al personaje, sino también por un interés en desarrollar historias que exploren nuevas dimensiones de Peter Parker.

Aunque el regreso de Garfield como Spider-Man aún está en el aire, sus declaraciones han emocionado a los fans que sueñan con verlo nuevamente balancearse entre edificios. Si las circunstancias son las correctas y el guion cumple con sus expectativas, Garfield podría volver a enfundarse el icónico traje arácnido para llevar al personaje a nuevas alturas.

Por ahora, el enfoque sigue en su nueva película y en continuar consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación. Pero el mensaje queda claro: Andrew Garfield no ha colgado el traje de Spider-Man del todo, y solo el tiempo dirá si volverá a surcar los cielos como el amistoso vecino de Nueva York.

Fuente: Tribuna