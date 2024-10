"Eres parte de mi vida": Mario Bezares da mensaje a Paul Stanley en 'Hoy' y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 2 de octubre se vivió un momento histórico y muy esperado para los televidentes mexicanos, ya que en la transmisión del programa Hoy se vivió el esperado reencuentro y reconciliación entre Mario Bezares y Paul Stanley. Como se recordará, el joven presentador y el actual ganador de La Casa de los Famosos México se encontraban distanciados desde el asesinato de Paco Stanley en 1999.

Hace unos momentos todo el Team Mar estuvo presente para celebrar su triunfo en el mencionado reality. Si bien el público estaba esperando ver a los finalistas de 'La casa más famosa de México', también anhelaban presenciar el primer reencuentro entre Paul y 'Mayito' fuera del proyecto y luego de décadas separados. Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona invitaron a los artistas a que se dieran el esperado abrazo y luego rompieron el silencio sobre el asesinato que marcó sus vidas.

Eres parte de mi vida caray, eres parte de mi vida, eres parte de algo bello que sucedió, todo… te dejé de ver cuando tenías 11 años, si fue el teléfono o no fue el teléfono, los maremotos, pero siempre estás en mi corazón y siempre quería yo verte", dijo 'Mayito'.

Posteriormente, Bezares compartió a Stanley la razón por la que se alejó de Paul tantos años: "Desafortunadamente, la gente, la prensa, te calentaban la cabeza de que si yo decía o no decía, y todo, y entiendo perfectamente bien, y tu dolor, tu gran dolor, lo entiendo perfectamente bien, porque yo también lo tengo, y hemos sido apabullados, hemos sido criticados, y sentenciados, y juzgados, y condenados, y demás, pero mi amor nunca ha cambiado para ti papá, porque eres parte de mi vida", agregó.

'Mayito' además felicitó a 'Poly' por su nueva etapa como padre: "Te veo como un hijo y me da un gusto de tu hija, que hace dos semanas, Victoria se llama, te va a cambiar todo eso, y te va a quitar todo ese gran dolor, y vas a recibir todo ese amor que te mereces". Por su parte, Stanley respondió al mensaje de Mario mencionando que el esposo de Mario Bezares siempre estuvo al lado de su padre cuando llegaron a convivir juntos.

Yo la verdad es que… los pocos, pero mejores recuerdos que tengo de mi papá, que fue poco tiempo que conviví con él, ahí estabas tú. Entonces era difícil ese como amor-odio también, porque al final nunca hubo respuestas".

Acto seguido, Mario respondió e hizo una gran petición al público en general para que ya dejen de recordar lo que ocurrió en 1999: "¡Ay, amigo! Y no las vamos a tener caray, y tenemos que vivir con eso, pero tenemos que aprender a dejar, y que descanse, ya déjenlo descansar por el amor de Dios, ya, ya, ¡por favor!, déjenlo descansar", declaró. Poco después, y con la expresión de Paul "a lo que viene", Mario y Stanley se fundieron en un nuevo abrazo, confirmando que esta será una etapa en la vida de ambos, a poco más de 25 años del lamentable asesinato de Paco.

Finalmente, Bezares confesó que su hijo Alan quería contactar a Paul desde hace años, pero él siempre confió en que este momento llegaría cuando fuera correcto: "De verdad que me decía: ‘papá, hay que ver a Paul, quiero platicar con Paul, yo sé lo que está pasando Paul'… pero sabíamos perfectamente bien que son tiempos y son espacios, los tiempos de Dios son maravillosos, increíbles, y gracias por llegar a La Casa, las piernas se me hicieron como chicle… pero me cambiaste la vida, de verdad te lo juro, y espero que también a ti cambie la vida y con tu familia seas lo mejor".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy