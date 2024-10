Gala Montes, furiosa, bloquea a Sian Chiong y le manda recadito tras burlas a su cuerpo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mostrándose notoriamente molesta y decepcionada, Gala Montes en una reciente entrevista con varios medios de comunicación, acaba de dejar en claro que no quiere tener nada que ver con Sian Chiong, debido a que finalmente pudo ver los videos en el que se burla de su cuerpo y también de los estudios que tiene o no tiene, por lo que le mandó un contundente mensaje sobre estas desafortunadas situaciones.

Montes en La Casa de los Famosos México fue una de las más atacadas por parte del 'Team Tierra', especialmente por Sian, pese a que este era amigo de ella desde hacía un par de años, dándole información a su equipo para que atacara a Gala con temas que ella le confió, como la ocasión en la que le dijo a Adrián Marcelo que ella no tenía una formación escolar en actuación, diciéndole que por ahí podría darle un gran golpe en el posicionamiento o en las peleas.

Y por si eso no fuera bastante malo y bajo, al ser por parte de un amigo, el actor de melodramas como La Mexicana y El Güero durante sus conversaciones con Adrián y a veces con Agustín Fernández, se burlaba del peso de Gala, asegurando que estaba muy "gorda" que era un "hipopótamo", entre muchas otras cosas terribles, que le hicieron ganarse el odio del público. Y ahora, a varios días de la gran final, Montes al fin se encontró con la prensa y habló al respecto.

Primero con un gesto molesto, cuando la prensa le cuestionó como está su relación con Sian, la actriz de Vivir de Amor dejó en claro que ahí ya no hay una amistad y por lo pronto no quiere saber nada de él, señalando que aunque le pidió perdón dentro de la casa, ella no sabía todo lo que había hecho, y no puede ir por la vida burlándose y hablando así de las personas esperando que con un lo siento baste, mencionando que sabe que todos se equivocan y es válido porque no hay nadie perfecto, pero que esas cosas no se valían y menos cuando se supone que eran amigos, asegurando que está decepcionada.

De la misma manera, le mandó directamente el mensaje de que de los cuerpos ajenos no se habla, y señaló que no había odio en ella, pero sí fue muy duro el que él le dijera que la apoyó y después saber de esta situación, pues por lo menos de su parte sí hubo mucho cariño y en verdad lo consideraba un amigo, pero que ahora después de eso hay consecuencias y por lo pronto la suya es ya no contar con su amistad.

Fuente: Tribuna del Yaqui