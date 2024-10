Galilea Montijo defiende a Gala Montes en 'Hoy' de Angélica Vale; así responden a pleito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del escándalo por el apodo de 'La Novia de México', en pleno programa en vivo de Hoy, la reconocida presentadora, Galilea Montijo, decidió dejar en claro al público que debía parar el hate, por lo que salió en defensa de Gala Montes sobre la situación, destacando que ella no eligió esto. Angélica Vale, por su parte, dio una contundente respuesta al tan polémico pleito y revela si en verdad desea demandar a la joven actriz de Televisa.

Después de que los espectadores de La Casa de los Famosos México bautizaran a Gala como 'La Novia de México', las cosas se descontrolaron completamente, pues Vale aseguró que ese solamente pertenecía a su madre, en TV Notas afirmaron que pensarían en demandar a la joven actriz y se difundió una foto en la que presuntamente la intérprete de Eddy Eddy registrar dicho título en Indautor. Es por este motivo, que en entrevista con Hoy, madre e hija hablaron al respecto y Galilea les mandó un contundente mensaje defendiendo a la joven.

La presentadora de Netas Divinas, antes de escuchar lo que las actrices tenían que decir, quiso señalar que no había que pelearse, que al final todas son novias en México, agregando que esto es más cuestión de una nueva generación que de seguro no sabían el título de Angélica: "No tiene nada que ver una cosa con la otra. Las nuevas generaciones ni idea de que existía una novia de México como lo es Angélica para otras generaciones , por supuesto. Es más el rollo que se generó en redes sociales que lo que ellas tenían".

Por su parte, la actriz de La Fea Más Bella declaró que para ella en sí el título no significa nada, pero que lo porta con orgullo porque es representación del amor del público, y que ella no está en pleito con nadie, pero sí descalificó todos los malos comentarios que han recibido por esta situación tan polémica: "Los títulos no sirven, lo que sirve es el amor del público, ese me lo gané con muchos años de trabajo y con mucho amor que le tengo al público. La gente dice que te quiero mucho y te traiciona, luego no te quieren tanto; nosotros sí queremos de verdad".

Por su parte, la reconocida comediante y actriz de novelas como Amigas y Rivales, aseveró que ella jamás se ha expresado mal de Gala ni de nadie, que lo que dijo en sus redes sociales: "Hay lugar y hay amor para todo el mundo", es verdad y no le interesa estar en conflicto por el mencionado título porque entiende que el público ama a Montes y tanto ella como su madre le desean a la intérprete de La Oportunidad que le siga yendo bien y vengan más éxitos.

Para cerrar el tema, Andrea Legarreta mostró apoyo a ambas partes, declarando que Angélica María siempre tendrá su gran carrera con o sin apodo y que Gala no fue la que se puso el apodo, sino que el público ha decidido llamarla así: "No es como que ella se lo adjudicó y al final Angélica María por nada del mundo va a dejar se ser quien es, el nivel de estrellototota que es".

