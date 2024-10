¿Habrá boda? Susana Zabaleta presume regalo de Ricardo Pérez; es un misterioso anillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, en la farándula existen una gran cantidad de famosos que mantienen amoríos con mujeres mucho más jóvenes que ellos (solo hay que recordar a Juan Osorio, Alejandro Fernández y Alexis Ayala), la realidad es que cuando una estrella femenina tiene un amorío con alguien mucho menor que ella, aún continúa causando impacto entre la gente, tal fue el caso de la actriz Susana Zabaleta.

Como muchos recordarán, cuando trascendió la noticia de que la afamada cantante y Ricardo Pérez mantenían una relación amorosa, la gente no dejó pasar la oportunidad para lanzarse a la yugular de la estrella de Sexo, pudor y lágrimas, a quienes incluso les armaron diversos tipos de memes. Si bien, en una primera instancia, ninguno de los dos habló al respecto, no tardó mucho para que rompieran el silencio en un concierto brindado por la propia Susana, en el que ambos se besaron frente al público.

Desde entonces, Susana Zabaleta se ha presumido como la mujer más enamorada del mundo, puesto incluso ha mostrado que Ricardo Pérez suele enviarle flores y es extremadamente detallista: “Siempre he querido estar con un hombre que no tenga miedo de mostrar que esta loco por mí”, declaró la querida actriz de melodramas como Senda Prohibida, Por ella soy Eva y Los Simuladores, solo por mencionar algunas producciones.

Recientemente, Susana Zabaleta impactó a sus miles de fanáticos al mostrar, en una entrevista, que tenía un anillo consigo, luego de que fue cuestionada sobre qué le obsequió Ricardo Pérez como regalo de cumpleaños; sin embargo, hay que destacar que se desconoce con exactitud cuál es el propósito de dicho anillo, puesto se desconoce si se trata de uno de promesa o de compromiso, por lo que se ignora si pronto habrá boda en Televisa.

Susana González se mostró radiante de felicidad durante su entrevista, puesto aseguró que creía que estaba “en el mejor momento de su vida”, en cuestiones románticas, puesto este nuevo le demostró que podían agradarle cosas que, en el pasado no llegaba a apreciar: “Creo que estoy en el mejor momento de mi vida en el amor. Ya ven, a mí ni me gustaba la comedia y ahora todos los días me la dan”, destacó la famosa.

